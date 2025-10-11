Tatiana Capote sufre un infarto y su estado es delicado

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 11 de octubre, el actor venezolano Franklin Virgüez, reportó a través de su cuenta en Instagram que, la actriz Tatiana Capote sufrió un infarto y se encuentra en cuidados intensivos.

Estado actual de Tatiana Capote

Por su parte, el periodista Diego Kapeky detalló la información y, explicó que, la también exreina de belleza está en la UCI del Hospital Jackson Memorial en la ciudad de Miami. Afortunadamente, está en compañía de su esposo José Paniagua.

Kapeky indica en su post que, Capote superó el infarto, pero, aún su estado es delicado por lo que aún no se encuentra completamente fuera de peligro.

Debido a las complicaciones posteriores, la actriz de 63 años fue sometida a diálisis para purificar su sangre y exceso de agua, pues, hasta el momento, aún no había podido expulsar orina por sí sola.

La grandeza de Tatiana Capote

Tatiana Capote es una actriz cubana-venezolana y exreina de belleza con una carrera prolífica en televisión desde su infancia. En 1979 participó en el Miss Venezuela representando al estado Barinas, donde obtuvo el título de Miss Mundo Venezuela.

Su fama creció especialmente durante las décadas de los 80 y 90, al protagonizar roles destacados en telenovelas como "Natalia de 8 a 9", "Marisela", entre otras.

Más adelante su presencia en pantalla fue disminuyendo, aunque hizo apariciones esporádicas, siendo su más reciente aparición importante en la telenovela "Corazón Valiente" en 2012.