Tatiana Capote reaparece luciendo ajustado traje de baño a sus 63 años

46 años han pasado desde que la actriz Tatiana Capote participó en el certamen de Miss Mundo, celebrado en el Royal Albert Hall, Londres. Una edición bastante polémica ya que la criolla vivió un delicado momento, cuando uno de sus senos salió del traje de baño que llevaba.

La belleza de Capote

Hoy la artista se mantiene en excelentes condiciones, así lo demostró en una fotografía posteada en su perfil de Instagram, con un traje de baño completo en color negro, que entalló a la perfección su silueta.

La ganadora del reality “Bailando con las Reinas”, emuló un bañador que utilizó hace muchos años en su época de reina de belleza, también en negro que dejaba al descubierto parte de sus caderas.

Páginas de misses han compartido la imagen con felicidad y asombro de lo bien que luce la Miss Barinas 1979, quien logró una carrera impecable en Venezuela al participar en novelas como “Natalia de 8 a 9”, “Rosalinda”, “Marisela”, “Rebeca”, entre otras.

Halagos para Tatiana

Internautas no dudaron en escribir lo bien que luce la nacida el 15 agosto de 1962 en Cuba.

“Siempre ha sido una mujer hermosa y con un cuerpo escultural”, “Cuantos años han pasado y se mantiene estupenda”, “Tatiana es una mujer fuerte, atrevida y eso ha sido desde siempre”, son algunas de las opiniones para la hija del fallecido actor Julio Capote.