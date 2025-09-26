“Buddy” Bailey, el mánager que llegó a la LVBP para hacer historia

Suscríbete a nuestros canales

En el beisbol no existe una fórmula exacta para ganar, pero Buddy Bailey creó la suya propia. Con 519 triunfos en temporada regular, el estadounidense se convirtió en el mánager más ganador en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Su estilo trascendió lo estadístico: impuso disciplina, organización y una mentalidad ganadora que marcó un antes y un después en la pelota venezolana. Tras su fallecimiento, la LVBP y los aficionados recuerdan a un estratega que transformó a los Tigres de Aragua en una verdadera dinastía.

El sargento Bailey

Hoy en día un mánager requiere de varias cualidades, conocer el juego, analizar las estadísticas y ser un psicólogo dentro del clubhouse para mantener el buen ambiente. Pero “Buddy”, aplicó la metodología de la disciplina. Con una mezcla de conocimiento del beisbol y mano dura dentro del equipo logró sacar lo mejor de cada uno de sus peloteros, quienes a pesar de tener diferencias con su estratega, salían todos los día a dejar la piel en el terreno de juego.

Si un abridor ya tenía cuatro entradas y dos tercios lanzadas con el marcador a su favor, “Buddy” no dudaba en sacarlo, así le faltara un out para optar a la victoria, si él consideraba que era lo mejor para conseguir el triunfo. “Desde el día uno de cada temporada, Bailey trabajaba para ganar junto con sus peloteros y ellos ganaban para él”, recordó Enrique Brito, quien fuera gerente de los Tigres en las épocas gloriosas del equipo aragüeño, en conversación con el periodista de Meridiano Christopher Vegas.

Bailey un arquitecto ganador

En el 2002 los Tigres de Aragua se transformaron en una auténtica máquina de ganar. Un equipo que contaba con figuras jóvenes como Miguel Cabrera, Alex Romero, Francisco Butto, Juan Rivera, Víctor Moreno, entre otros. Bailey organizó un róster que quedaría para la historia. “Francisco Butto era un relevista talentoso que estaba pensando para trabajar en el sexto inning, Bailey lo transformó el cerrador del equipo y le dio la confianza a Moreno para que saliera en la octava entrada”, rememoró Brito.

El núcleo de peloteros regresaban año tras años desde muy temprano en el calendario para ponerse a las órdenes del dirigente foráneo. Con el pasar de las temporadas fueron desarrollándose nuevos peloteros como Luis Maza, Ronny Cedeño y Luis Rodríguez, quienes jugaban prácticamente la temporada completa con un rendimiento muy alto.

Cada vez que Bailey conseguía su pase a la postemporada en la LVBP sacaba a relucir otro de sus más impresionantes talentos: La capacidad de escoger refuerzos que se moldearan al equipo rápidamente y dieran frutos que significaron campeonatos.

El pitcheo como arma principal

La lectura de sus lanzadores juegos tras juego era prácticamente perfecta. Sabia exactamente en que momento tenía que acudir al bullpen para cambiar a un lanzador que esta cerca de perder el control de las situaciones de juego.

Sus equipos tenían una sello, defender cada carrera con todas las armas disponibles. Los equipos contrarios sufrían para hacerles anotaciones y una vez los Tigres se colocaban al frente del marcador se ponía cuesta arriba revertir esa situación para el contrario

“Buddy” no tenía problemas en abrir un juego con un relevista y usar a un lanzador por entrada. Lo hacía en ronda regular, postemporada y en finales. Siempre le dio un resultado positivo esa estrategia que poco se veía en el beisbol de los 2000 en Venezuela.

TEMPORADA EFE RANKING LOGRO 03-04 3.13 1 CAMPEÓN 04-05 4.21 3 CAMPEÓN 05-06 4.13 4 SUB-CAMPEÓN 06-07 2.74 1 CAMPEÓN 07-08 3.14 1 CAMPEÓN 08-09 4.54 2 CAMPEÓN 10-11 3.83 5 SUB-CAMPEÓN 11-12 3.66 5 CAMPEÓN

Efectividad colectiva de los equipos de Bailey en ronda regular que llegaron a jugar una final

Bailey inmortal

Los Tigres de Aragua retiraron el número 26 en honor a su mánager histórico.

Su trayectoria lo coloca como candidato inevitable al Salón de la Fama del Beisbol Venezolano, con méritos que trascienden fronteras:

6 títulos en la LVBP.

1 Serie del Caribe.

Más de 500 victorias en ronda regular.

Su nombre ya está grabado en la historia como leyenda del beisbol venezolano.