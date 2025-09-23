Fallece Buddy Bailey a los 68 años de edad

Suscríbete a nuestros canales

Noticias sumamente tristes las que acaban de golpear al beisbol profesional venezolano. Este martes 23 de septiembre, se conoció la noticia del sensible y lamentable fallecimiento de Welby "Buddy" Bailey, histórico manager estadounidense que dejó huella en la LVBP, al ganar seís títulos con los Tigres de Aragua, equipo con el que también ganó una Serie del Caribe. Extraoficialmente se conoció que su fallecimiento se debió a causa del cáncer.

De esta manera, el beisbol venezolano llora la pérdida del que probablemente sea su manager más ilustre. Además, también hablamos de quien posiblemente sea la figura más emblemática en la historia de los Tigres de Aragua, ya que fue el artífice de la dinastía más grande que se ha visto en nuestro beisbol.

Buddy Bailey, un legado imborrable

"Buddy" Bailey llegó a Venezuela a principios de siglo, con la misión de comandar una camada sumamente talentosa y joven de los Tigres de Aragua, que buscaba finalmente coronarse como campeones luego de más de dos décadas sin tocar la gloria en nuestro campeonato invernal.

De la mano de Bailey, los bengalíes alcanzaron nada más y nada menos que nueve finales, y ganaron seis de ellas (03-04, 04-05, 06-07, 07-08, 08-09, 11-12), cayendo solo ante Navegantes del Magallanes (01-02), Leones del Caracas (05-06) y Caribes de Anzoátegui (10-11).

Además, "Buddy" Bailey es el único dirigente en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en ganar 500 juegos, y también es el único en tener seis coronas con un mismo equipo. Sin duda, una leyenda que jamás será olvidada en nuestro país.