Venezuela comanda las firmas internacionales para la clase 2026 de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela luce con un futuro prometedor para el próximo año con las firmas internacionales clase 2026 de las Grandes Ligas, que dio un listado de los 50 mejores prospectos que desde ya generan gran expectativa entre los equipos de MLB.

Luis Hernández (campocorto) aparece como uno de los candidatos más pulidos. Tiene buen enfoque en el plato, excelente reconocimiento del strike, y una mecánica de swing compacta que le permite conectar con fuerza tanto hacia ambas bandas del diamante. Aunque no es un corredor explosivo, su defensa es confiable, con manos suaves y un brazo por encima del promedio, lo que le da posibilidades reales de quedarse en el campo corto mientras madura físicamente.

El joven torpedero se convierte en el primer jugador nacido en Venezuela en mantener el puesto número 1 desde que comenzaron estas clasificaciones en 2012. El otro que logró quedarse en la cima de las firmas internacionales fue Ethan Salas, que fue el número uno en 2023.

Firmas internacionales clase 2026, según MLB

Además de Hernández, otros dos prospectos de nacionalidad venezolana aparecen entre en el Top 5 de la clase 2026. Francisco Rentería (jardinero) y Angeibel Gómez (jardinero) se encuentran en el listado como tercero y cuarto, respectivamente.

En el caso de Rentería, el patrullero combina poder natural con velocidad y atletismo. Sus herramientas ofensivas lo señalan como potencial 30+ jonrones. En el campo, el criollo cuenta con buen rango como corredor y aunque su brazo se considera promedio, su conjunto atlético le da margen para crecer como jardinero central al menos en los niveles menores.

Top 10 de mejores firmas internacionales clase 2026