MLB

Venezuela comanda las firmas internacionales para la clase 2026 de MLB

Las Mayores anunció a los mejores prospectos internacionales para el próximo año

Por Humberto Mendoza
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 08:14 am
Venezuela comanda las firmas internacionales para la clase 2026 de MLB
Venezuela destaca entre los mejores en firmas internacionales
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela luce con un futuro prometedor para el próximo año con las firmas internacionales clase 2026 de las Grandes Ligas, que dio un listado de los 50 mejores prospectos que desde ya generan gran expectativa entre los equipos de MLB.

NOTAS RELACIONADAS

Luis Hernández (campocorto) aparece como uno de los candidatos más pulidos. Tiene buen enfoque en el plato, excelente reconocimiento del strike, y una mecánica de swing compacta que le permite conectar con fuerza tanto hacia ambas bandas del diamante. Aunque no es un corredor explosivo, su defensa es confiable, con manos suaves y un brazo por encima del promedio, lo que le da posibilidades reales de quedarse en el campo corto mientras madura físicamente.

El joven torpedero se convierte en el primer jugador nacido en Venezuela en mantener el puesto número 1 desde que comenzaron estas clasificaciones en 2012. El otro que logró quedarse en la cima de las firmas internacionales fue Ethan Salas, que fue el número uno en 2023.

Firmas internacionales clase 2026, según MLB

Además de Hernández, otros dos prospectos de nacionalidad venezolana aparecen entre en el Top 5 de la clase 2026. Francisco Rentería (jardinero) y Angeibel Gómez (jardinero) se encuentran en el listado como tercero y cuarto, respectivamente.

En el caso de Rentería, el patrullero combina poder natural con velocidad y atletismo. Sus herramientas ofensivas lo señalan como potencial 30+ jonrones. En el campo, el criollo cuenta con buen rango como corredor y aunque su brazo se considera promedio, su conjunto atlético le da margen para crecer como jardinero central al menos en los niveles menores.

Top 10 de mejores firmas internacionales clase 2026

  1. Luis Hernández, SS (Venezuela)
  2. Wandy Asigen, SS (República Dominicana)
  3. Francisco Rentería, OF (Venezuela)
  4. Angeibel Gómez, OF (Venezuela)
  5. Johenssy Colomé, SS (República Dominicana)
  6. Ángel Núñez Jr., OF (República Dominicana)
  7. Jeancer Custodio, OF (República Dominicana)
  8. Emanuel Luna, OF (República Dominicana)
  9. Jeyson Horton, SS (República Dominicana)
  10. Elián Rosario, OF,3B (República Dominicana)

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Rafael Devers Andrés Galarraga Altuve
Martes 23 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB