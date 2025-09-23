MLB: Así amanece la tabla de posiciones este 23 de septiembre

Este 22 de septiembre se desarrollaron tres compromisos en la jornada de Grandes Ligas, lo cual hizo que no se modifique demasiado la tabla de posiciones, tanto en la Liga Nacional como en la Americana, donde varios equipos buscan asegurar su pasaje a Postemporada.
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- +Filis de Filadelfia (92-64)
- Mets de Nueva York (80-76)
- Marlins de Miami (76-80)
- Bravos de Atlanta (74-83)
- *Nacionales de Washington (64-93)
División Central
- +Cerveceros de Milwaukee (95-62)
- +Cachorros de Chicago (88-68)
- Rojos de Cincinnati (80-76)
- Cardenales de San Luis (77-80)
- *Piratas de Pittsburgh (67-89)
División Oeste
- Dodgers de Los Ángeles (88-68)
- Padres de San Diego (86-71)
- D-Backs de Arizona (79-77)
- Gigantes de San Francisco (77-80)
- *Rockies de Colorado (4-113).
Comodín de la Liga Nacional:
- +Cachorros de Chicago (+8.0)
- Padres de San Diego (+5.5)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati -
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (90-66)
- Yankees de Nueva York (88-68)
- Medias Rojas de Boston (85-71)
- *Rays de Tampa Bay (76-80)
- *Orioles de Baltimore (73-83)
División Central
- Tigres de Detroit (85-71)
- Guardianes de Cleveland (84-72)
- Reales de Kansas City (78-78)
- *Mellizos de Minnesota (67-89)
- *Medias Blancas de Chicago (58-98)
División Oeste
- Marineros de Seattle (87-69)
- Astros de Houston (84-72)
- Rangers de Texas (79-77)
- *Atléticos de Oakland (73-83)
- *Angelinos de Los Ángeles (70-86)
Comodín de la Liga Americana:
- Yankees de Nueva York (+4.0)
- Medias Rojas de Boston (+1.0)
- Astros de Houston -
- Guardianes de Cleveland