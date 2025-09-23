Estos fueron los resultados del 22 de septiembre en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Este 22 de septiembre comenzó una nueva semana de actividades en la temporada de Grandes Ligas, con la particularidad de que es la última antes de que se cierre la acción en la campaña 2025.

Apenas se desarrollaron tres compromisos, aunque prácticamente ninguno de ellos contó con demasiada incidencia en la Postemporada 2025, salvo la victoria de Padres de San Diego sobre Cerveceros de Milwaukee, que sirvió para clasificar a los primeros a la "Fiesta de Octubre".

A su vez, Cardenales de San Luis derrotó a Gigantes de San Francisco en Oracle Park y Bravos de Atlanta superó a Nacionales de Washington.

Resultados del 22 de septiembre en MLB

Nacionales de Washington 5-11 Bravos de Atlanta

Cerveceros de Milwaukee 4-5 Padres de San Diego

Cardenales de San Luis 6-5 Gigantes de San Francisco