|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|10
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|7
|2
|Entradas
|STL
|SF
|1º
|Heliot Ramos batea jonrón (19) con línea entre los jardines izquierdo y central.
|0
|1
|3º
|Alec Burleson pega sencillo con rodado a jardinero derecho Jerar Encarnacion. José Fermín anota Iván Herrera a 3ra.
|1
|1
|4º
|José Fermín pega doble (5) con línea a jardinero central Drew Gilbert. Jordan Walker anota.
|2
|1
|4º
|Patrick Bailey pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Lars Nootbaar. Matt Chapman anota Casey Schmitt a 3ra.
|2
|2
|4º
|Heliot Ramos pega sencillo con rodado a jardinero derecho Jordan Walker. Casey Schmitt anota Patrick Bailey anota . Heliot Ramos out en 2da con el tiro, jardinero derecho Jordan Walker a primera base Alec Burleson a segunda base José Fermín. Drew Gilbert a 3ra.
|2
|4
|5º
|Iván Herrera batea jonrón (18) con elevado por el jardín central. Lars Nootbaar anota .
|4
|4
|5º
|Jordan Walker batea rodado batea para out forzado, campo corto Willy Adames a segunda base Casey Schmitt. Nolan Arenado anota Pedro Pagés out en 2da. Jordan Walker a 1ra.
|6
|4
|5º
|Rafael Devers batea jonrón (33) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|6
|5
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|L. Nootbaar LF
|4-1
|1
|0
|0
|.236
|I. Herrera DH
|3-1
|1
|1
|2
|.281
|A. Burleson 1B
|5-3
|1
|0
|1
|.293
|N. Arenado 3B
|5-1
|1
|0
|0
|.236
|T. Saggese SS
|5-1
|0
|0
|0
|.260
|P. Pagés C
|5-1
|0
|0
|0
|.232
|J. Walker RF
|3-0
|1
|0
|1
|.217
|J. Fermín 2B
|4-2
|1
|0
|1
|.315
|V. Scott II CF
|2-0
|0
|0
|0
|.213
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Michael McGreevy
|5.0
|5
|6
|2
|90-49
|4.35
|Ryan Fernandez
|1.1
|0
|1
|1
|11-9
|7.62
|John King
|0.2
|0
|0
|0
|6-5
|4.87
|Kyle Leahy
|1.0
|0
|0
|1
|21-10
|3.21
|JoJo Romero
|0.1
|0
|0
|0
|5-3
|2.11
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Ramos LF
|4-2
|1
|1
|3
|.258
|R. Devers 1B
|3-1
|1
|1
|1
|.252
|W. Adames SS
|4-0
|0
|0
|0
|.224
|M. Chapman 3B
|4-1
|1
|0
|0
|.232
|B. Eldridge DH
|2-0
|0
|0
|0
|.059
|1-C. Koss PR-DH
|0-0
|0
|0
|0
|.267
|C. Schmitt 2B
|4-1
|1
|0
|0
|.233
|P. Bailey C
|4-2
|1
|0
|1
|.222
|J. Encarnacion RF
|4-0
|0
|0
|0
|.208
|D. Gilbert CF
|2-0
|0
|0
|0
|.200
|W. Flores PH
|0-0
|0
|0
|0
|.242
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Justin Verlander
|4.1
|4
|9
|3
|84-54
|3.88
|Tristan Beck
|2.2
|0
|1
|3
|33-19
|4.86
|Matt Gage
|1.0
|0
|0
|1
|9-5
|2.93
|Joel Peguero
|1.0
|0
|0
|2
|11-8
|2.79
|
St. Louis
|
San Francisco
|10
|H
|7
|1
|HR
|2
|18
|TB
|13
|9
|DEB
|5
|
St. Louis
|
San Francisco
|4
|K
|9
|76
|ST
|86
|7
|H
|10
|4
|BB
|4
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Cardinals
|0
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|6
|10
|1
|Giants
|1
|0
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|5
|7
|2
