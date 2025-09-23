Play by Play

WSH 5
ATL 11


MIL 3
SD 3
B: 0
S: 0
O: 2
STL 6
SF 5
B: 0
S: 0
O: 1

STL
76-80 (.487)
6
Baja 9th 1 out
5

SF
77-79 (.494)
Wilmer Flores

AL BATE

Wilmer Flores (PH)
0 - 0
JoJo Romero

LANZA

JoJo Romero
0.1 IP, 0 CL, 0 K, 5 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 1 4 0 0 0 0 6 10 1
1 0 0 3 1 0 0 0 5 7 2
Entradas STL SF
Heliot Ramos batea jonrón (19) con línea entre los jardines izquierdo y central. 0 1
Alec Burleson pega sencillo con rodado a jardinero derecho Jerar Encarnacion. José Fermín anota Iván Herrera a 3ra. 1 1
José Fermín pega doble (5) con línea a jardinero central Drew Gilbert. Jordan Walker anota. 2 1
Patrick Bailey pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Lars Nootbaar. Matt Chapman anota Casey Schmitt a 3ra. 2 2
Heliot Ramos pega sencillo con rodado a jardinero derecho Jordan Walker. Casey Schmitt anota Patrick Bailey anota . Heliot Ramos out en 2da con el tiro, jardinero derecho Jordan Walker a primera base Alec Burleson a segunda base José Fermín. Drew Gilbert a 3ra. 2 4
Iván Herrera batea jonrón (18) con elevado por el jardín central. Lars Nootbaar anota . 4 4
Jordan Walker batea rodado batea para out forzado, campo corto Willy Adames a segunda base Casey Schmitt. Nolan Arenado anota Pedro Pagés out en 2da. Jordan Walker a 1ra. 6 4
Rafael Devers batea jonrón (33) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 6 5
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
L. Nootbaar LF 4-1 1 0 0 .236
I. Herrera DH 3-1 1 1 2 .281
A. Burleson 1B 5-3 1 0 1 .293
N. Arenado 3B 5-1 1 0 0 .236
T. Saggese SS 5-1 0 0 0 .260
P. Pagés C 5-1 0 0 0 .232
J. Walker RF 3-0 1 0 1 .217
J. Fermín 2B 4-2 1 0 1 .315
V. Scott II CF 2-0 0 0 0 .213




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Michael McGreevy 5.0 5 6 2 90-49 4.35
Ryan Fernandez 1.1 0 1 1 11-9 7.62
John King 0.2 0 0 0 6-5 4.87
Kyle Leahy 1.0 0 0 1 21-10 3.21
JoJo Romero 0.1 0 0 0 5-3 2.11
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Ramos LF 4-2 1 1 3 .258
R. Devers 1B 3-1 1 1 1 .252
W. Adames SS 4-0 0 0 0 .224
M. Chapman 3B 4-1 1 0 0 .232
B. Eldridge DH 2-0 0 0 0 .059
1-C. Koss PR-DH 0-0 0 0 0 .267
C. Schmitt 2B 4-1 1 0 0 .233
P. Bailey C 4-2 1 0 1 .222
J. Encarnacion RF 4-0 0 0 0 .208
D. Gilbert CF 2-0 0 0 0 .200
W. Flores PH 0-0 0 0 0 .242




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Justin Verlander 4.1 4 9 3 84-54 3.88
Tristan Beck 2.2 0 1 3 33-19 4.86
Matt Gage 1.0 0 0 1 9-5 2.93
Joel Peguero 1.0 0 0 2 11-8 2.79

St. Louis
San Francisco
10 H 7
1 HR 2
18 TB 13
9 DEB 5

St. Louis
San Francisco
4 K 9
76 ST 86
7 H 10
4 BB 4
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 95 61 .609 - L1
Cubs 88 68 .564 7.0 L4
Reds 80 76 .513 15.0 W5
Cardinals 76 80 .487 19.0 W1
Pirates 67 89 .429 28.0 W2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 88 68 .564 - L1
Padres 85 71 .545 3.0 W2
D-backs 79 77 .506 9.0 W2
Giants 77 79 .494 11.0 W1
Rockies 43 113 .276 45.0 W1
Probabilidad de ganar
80.6 %
9 parte baja
(B:2 S:0 O:0)

St. Louis 6 - 5 San Francisco
Datos del encuentro
Estadio: Oracle Park
Localidad: San Francisco, California
El clima: Clear, 66 ºF
Capacidad: 41.915
Árbitros:
Home Plate: Andy Fletcher
1era base: Malachi Moore
2da base: Paul Clemons
3era base: Jansen Visconti
