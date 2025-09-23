MLB: Así se jugará la jornada del 23 de septiembre

Este martes 23 de septiembre comenzará la semana para 24 equipos, ya que este lunes solo vieron acción seis. Además, servirá para empezar a definir muchas cosas respecto a la clasificación a Postemporada, con muchos equipos en la incertidumbre de saber si estarán en la "Fiesta de Octubre".
Conjuntos como los Mets de Nueva York, Rojos de Cincinnati, Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit y Astros de Houston necesitán obtener triunfos en sus respectivos encuentros para evitar perderse la Postemporada.
Juegos Pautados para el 23 de septiembre en MLB
6:35 PM: Rays de Tampa Bay vs Orioles de Baltimore
6:40 PM: Tigres de Detroit vs Guardianes de Cleveland
6:40 PM: Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati
6:45 PM: Marlins de Miami vs Phillies de Philadelphia
7:05 PM: Medias Blancas de Chicago vs Yankees de Nueva York
7:07 PM: Medias Rojas de Boston vs Azulejos de Toronto
7:15 PM: Nacionales de Washington vs Bravos de Atlanta
7:40 PM: Mets de Nueva York vs Cachorros de Chicago
8:05 PM: Mellizos de Minnesota vs Rangers de Texas
9:38 PM: Reales de Kansas City vs Angelinos de Los Angeles
9:40 PM: Dodgers de Los Angeles vs Cascabeles de Arizona
9:40 PM: Rockies de Colorado vs Marineros de Seattle
9:40 PM: Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego
9:45 PM: Cardenales de San Luis vs Gigantes de San Francisco
10:05 PM: Astros de Houston vs Atléticos