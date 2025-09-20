Zach Plesac: uno de los mejores brazos foráneos que verá acción en la LVBP (+datos)

Suscríbete a nuestros canales

Al divisar la lista de importados de los Navegantes del Magallanes, el nombre más llamativo, para muchos puede ser el de Yasiel Puig. Sin embargo, hay un brazo bastante interesante y se trata del derecho Zach Plesac.

Por la pelota criolla han pasado un sinfín de buenos lanzadores foráneos y hombres con mucho recorrido. No obstante, en las últimas temporadas, ninguno ha llegado tan lejos en su carrera como este norteamericano de 30 años.

Trayectoria de Zach Plesac:

Plesac debutó en las Grandes Ligas en 2019 y se mantuvo en el mejor beisbol del mundo por seis campañas, lo que quiere decir que jugó allí hasta el año pasado (2024). En ese lapso, vistió las camisetas de los Guardianes de Cleveland y los Angelinos de Anaheim.

Aunque en sus dos últimas campañas en Las Mayores estuvo en un "sube y baja", en sus cuatro años previos sí se mantuvo en la rotación de Cleveland de forma constante. En total, este derecho sumó 87 actuaciones en la gran carpa, algo que no cualquier lanzador puede darse el lujo de decir.

En lo que respecta a su desempeño en el 2025, hay que mencionar que comenzó en la Atlantic League, tras ser liberado por los Angelinos y posteriormente, firmó contrato con los Cardenales de San Luis, con quienes está jugando en la filial Triple A.

Estadísticas de por vida de Zach Plesac en la MLB:

J: 87

A: 86

G: 27

P: 28

IL: 478.2

K: 364

EFEC: 4.31

WHIP: 1.24.

Números de Zach Plesan en esta campaña en Triple A con San Luis:

J: 14

A: 13

G: 1

P: 7

IL: 56.0

K: 45

EFEC: 7.55

WHIP: 1.64.

A pesar de que su rendimiento ha mermado notablemente en el último par de años, Plesac cuenta con un currículo que poco se ve en las últimas décadas de la pelota criolla. La mala noticia, para el equipo carabobeño es que este serpentinero participará en Venezuela solamente hasta el 9 de noviembre.