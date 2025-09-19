¿Hernán Pérez desde el primer día? Esto dice el Presidente de Caribes (+exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui buscará ponerle fin a una mala racha de tres temporadas seguidas sin clasificar al Round Robin en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El equipo oriental anunció a Hernán Pérez como gran figura que tendrá en su plantilla para la edición 2025-26.

El toletero venezolano fue traspasado a la ‘Tribu Oriental’, en un cambio que llevó a Rafael ‘Balita’ Ortega a los Cardenales de Lara, actuales campeones de la pelota criolla. El utility sorprendió a muchos tras unirse a la franquicia anzoatiguense a un mes de que arranquen las acciones en el circuito.

Aunque no viene de su participación más destacada en la pasada temporada, el MVP de la LVBP en la 2020-21 buscará volver a brillar en los diamantes criollos en su nueva aventura con la tropa indígena. El Presidente de Caribes de Anzoátegui, Rafael Gruszka, habló en exclusiva para Meridiano sobre la incorporación de Hernán Pérez y otras figuras para la campaña entrante.

Hernán Pérez va desde el primer día con Caribes

El mandatario de los aborígenes confirmó la presencia del aragüeño para los primeros días de la venidera temporada. El nativo de Villa de Cura será una pieza clave en las aspiraciones de los orientales de regresar al ‘Todos contra todos’ en la edición 2025-26.

“Hernán estará desde el primer día con el equipo y Carlos Pérez desde la primera semana de noviembre. Ellos dos estarán aquí y serán piezas importantísimas, sobre todo Carlos. Creo que tendremos una buena temporada”, declaró el Presidente de la ‘Tribu Oriental’.

Gruszka también confirmó la participación del receptor Carlos Pérez, quien llegó vía cambio en la pasada campaña desde Navegantes del Magallanes y no pudo ver acción en la liga. Asimismo, Andrew Monasterio será otra pieza que tendría el equipo, que también buscará darle prioridad a los peloteros jóvenes apenas comience su accionar en la LVBP.