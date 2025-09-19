Por está razón Caribes dejó libre a Astudillo (+exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Willians Astudillo fue uno de los peloteros que arrojaron positivos en las últimos pruebas antidoping, que le valió una suspensión de 20 juegos por parte de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El barcelonés no podrá actuar en el inicio de la temporada 2025-26 de la pelota criolla.

Además de la sanción del circuito invernal, el utility fue dejado en libertad por parte de Caribes de Anzoátegui días antes de que se conociera la suspensión por sustancias prohibidas. Cabe destacar que, el pelotero ofreció declaraciones a Meridiano donde insinuaba que fue víctima de una especie de "complot" por parte de la organización oriental.

Sin embargo, el Presidente de Caribes de Anzoátegui, Rafael Gruszka, habló sobre las polémicas impresiones del ex bigleaguer de los Miami Marlins, dejando claro que la ruptura de su vinculo con la 'Tribu Oriental' no se debe a la suspensión por dopaje, sino a un problema de sobrepeso.

Caribes dejó en libertad a Astudillo por sobrepeso

Anzoátegui dejó libre al barcelonés antes de que la liga anunciara a los suspendido por doping. La decisión de no renovar al emblema de la franquicia se debe a problemas de sobrepeso, que no lo dejado figurar en las últimas temporadas de la pelota criolla.

Después de la última final que perdimos con Magallanes, sus condiciones físicas al año siguientes fueron terribles. Hablé con él y le dije que tenía que mejorar sus condiciones debido a la cantidad de lesiones que podía sufrir. Hizo caso omiso, él piensa que sigue siendo el mismo pelotero de antes cuando realmente no lo es y sus números lo demuestran", declaró Gruszka en exclusiva para Meridiano.

El mandamás de Caribes dejó claro que la suspensión no tiene nada que ver con su liberación y que no tiene cavidad en la actual plantilla debido a su sobrepeso.