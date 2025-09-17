Tigres de Aragua comienzan a meter miedo con sus siete importados

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está cada vez más de cerca de subir su telón. Entre los equipos candidatos al título se asoman los Tigres de Aragua, quienes hasta la fecha han dado a conocer a siete importados de cara al inicio del campeonato.

El plan de la organización es armar un roster competitivo tanto con jugadores criollos como foráneos, esto con la finalidad de que el manager Oswaldo Guillén tenga en sus manos a un grupo con el nivel necesario para pelear hasta el final. Recordemos que tendrán su debut el 15 de octubre contra Cardenales de Lara, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Unos Tigres con importados de lujo

El séptimo foráneo en sumarse a las filas de los Tigres de Aragua es el cubano Yoennis Yera, quien justamente fue anunciado este miércoles. El experimentado lanzador no solo representó a su selección en el Clásico Mundial de Beisbol 2013, sino que también vivió una breve pasantía en la LVBP el año pasado con los Tiburones de La Guaira.

Otro de los brazos que sumó el equipo a su bullpen es el del colombiano Jhon Jairo Romero. El nacido en Cartagena también cuenta con experiencia en el torneo criollo, luego de reforzar a los Leones del Caracas durante la zafra 2024-2025. Además, entre 2021 y 2022 vio acción en Grandes Ligas con Nacionales de Washington y Mellizos de Minnesota, respectivamente.

Entre los norteamericanos aparece Nick Alan Struck. El lanzador de 35 años ya tuvo una experiencia en la LVBP con Caribes de Anzoátegui durante la 2017-2018. Un punto a destacar en su carrera son sus dos actuaciones en Serie del Caribe defendiendo a los campeones de la liga mexicana.

Por su parte, Ronnie Williams llegará con la intención de aportarle versatilidad al bullpen aragüeño. Se trata de otro lanzador con experiencia en torneos invernales, siendo el más reciente el año pasado con Leones del Caracas en la LVBP e Indios de Mayagüez en Puerto Rico.

A su vez, los Tigres no dudaron en contactar nuevamente a Collin Wiles, quien defendió la causa en la recta final de la campaña 2024-2025 y posterior Round Robin. Vale agregar que este año jugó en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) con Centauros de La Guaira.

Por último, la organización también contará con los brazos de Cory Thompson y Andrew Schultz. Ambos vivirán su primera experiencia en la pelota criolla.

Con estos siete peloteros, Tigres de Aragua es el conjunto que ha anunciado a más foráneos para la venidera zafra. Le siguen Águilas del Zulia con seis, Bravos de Margarita con cinco, y Cardenales de Lara con cuatro.