Por esta razón Tiburones de La Guaira cerró la firma de Carlos Tocci (+Declaraciones)

Los Tiburones de La Guaira se encuentran ya en el terreno de juego del Estadio Universitario de Caracas, para preparar lo que será la temporada 2025/26, una en la que los escualos tienen la misión de dejar en el olvido los numerosos problemas vividos en la 2024/25, para recuperar ese gen competitivo que mostraron hace un par de campañas.

Entre las novedades que presenta la divisa litoralense para esta nueva campaña, una de las más llamativas es la presencia de Carlos Tocci. El jardinero criollo, que en la anterior zafra estuvo con Leones del Caracas, había sido noticia en redes sociales hace algunos días, luego de que se reportara que había sido invitado a los entrenamientos guairistas. Sin embargo, el pelotero no está invitado, sino que ya está firmado como nueva pieza de Tiburones.

Fernando Veracierto, flamante gerente deportivo de Tiburones de La Guaira, atendió a los medios de comunicación y habló justamente de esta decisión de firmar a Carlos Tocci, pieza que seguramente será de mucha utilidad para el manager Gregorio Petit.

Carlos Tocci, profundidad para el equipo

Y es que, en efecto, al ser publicada la lista de peloteros presentes en los primeros días del Mini Camp de Tiburones en el Universitario, se pudo apreciar que el nombre de Carlos Tocci no tenía la demarcación de "invitado" a su lado, lo que dio a entender que ya formaba parte del equipo. El gerente deportivo, Fernando Veracierto, confirmó la noticia y además, explicó los motivos que los llevaron a concretar esta contratación.

"Carlos (Tocci) nos brinda a nosotros la profundidad que estamos buscando en los jardines. Tenemos a Franklin Barreto, que esperemos que esté al 100% con el equipo, sin embargo, es una manera de darle profundidad al equipo la incorporación de Carlos Tocci al roster", comentó Veracierto.

De por vida, Carlos Tocci batea para .300/.370/.366/.736 en la LVBP, números que son bastante buenos a pesar de que en las últimas dos zafras ha tenido algunos problemas. Eso sí, su calidad defensiva sigue intacta, por lo que no cabe duda de que Tiburones ha realizado una firma que puede ser muy buena a largo plazo.