Esto dice Willians Astudillo sobre su futuro en la LVBP (Exclusiva + Video)

Una de las grandes sorpresas en la lista de peloteros sin prioridad de contratación en Caribes de Anzoátegui, para la venidera zafra e igualmente entre los positivos en caso de dopaje, es el ex grandeliga Willians Astudillo, quien hasta ahora no consigue acuerdo con otra novena y conversó en exclusiva con la marca Meridiano respecto a su futuro.

La "Tortuga" debutó en las Grandes Ligas en el 2018 y allí se mantuvo por cinco temporadas y en la pelota criolla, no había vestido otro uniforme (excepto en calidad de refuerzo) que no fuera el de la "Tribu", con quienes dejó grandes registros ofensivos y obtuvo tres anillos de campeón.

¿Por cuánto fue sancionado Willians Astudillo?

No obstante, de acuerdo a la lista compartida por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) el pasado 12 de septiembre, el jugador de 33 años dio positivo al consumo de sustancias prohibidas, para mejorar su rendimiento.

A pesar de que Astudillo alega que lo que se colocó fue plasma, según lo que le indicó Caribes en su momento, aparentemente su solicitud no surtió efecto y debe cumplir 20 juegos de sanción.

Esto dice Willians Astudillo sobre su futuro:

Con todo lo que está pasando a su alrededor, el staff de Meridiano le consultó a Willians si tenía alguna oferta de los equipos en la pelota criolla o incluso en cualquier otra liga del Caribe.

"Ya he tenido un pequeño acercamiento con un equipo (LVBP) y estoy esperando. Estoy dispuesto a dar el 100% con quien sea, también me llamaron de México, pero siempre me ha gustado jugar en mi país", resaltó Astudillo.

No obstante, la "Tortuga" dejo claro que si le toca jugar en otra liga del Caribe lo hará sin problema. El experimentado utility ya ha participado en el invierno en Lidom, pero como refuerzo en etapa de playoffs y en México en la pelota veraniega.

De conseguir contrato fuera del país, no será obligatorio que el ex bigleaguer cumpla los 20 desafíos de sanción en esa liga, sin embargo, su conteo igualmente iniciará cuando sea inscrito con cualquier novena de la LVBP.