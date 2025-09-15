Gregor Blanco y Fernando Veracierto explican qué significa Oswaldo Guillén para Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira tuvieron este lunes su primer día de minicamp, convirtiéndose así en la primera organización que inicia sus preparativos para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Dicha práctica se realizó en el Estadio Universitario con la presencia de 25 peloteros.

El objetivo del elenco litoralense es poder armar un grupo competitivo que sea capaz de conseguir la mayor cantidad de victorias desde el primer día. Vale recordar que los dirigidos por el manager Gregorio Petit tendrán su debut el jueves 16 de octubre, en condición de visitantes, ante las Águilas del Zulia.

Guillén, siempre presente para los Tiburones

Poco después de finalizada la primera sesión de entrenamientos, Fernando Veracierto, gerente deportivo, y Gregor Blanco, asesor a la presidencia, respondieron algunas preguntas en una entrevista con el Canal I en un live de Instagram. Una de las más destacadas tuvo que ver con Oswaldo Guillén y lo que significa para la franquicia.

"Oswaldo Guillén es un emblema de Tiburones de La Guaira. Hablar de esta organización es nombrarlo a él. Es una persona que merece mucho respeto por todo lo que hizo, por los títulos que consiguió, y eso se le agradece. Yo sé que tanto peloteros, fanáticos y gerencia siempre le desean lo mejor", comentó Gregor Blanco.

Para esta venidera campaña, Ozzie no será parte del staff técnico de los Tiburones, ya que luego de concluir su ciclo fue contratado por los Tigres de Aragua. Más allá de que su salida fue un tanto polémica, al final sigue siendo una de las personas más queridas dentro de la organización, en especial por los peloteros y aficionados.

"Oswaldo Guillén es una de las personas que me motivó a amar este juego. Él es una persona franquicia de esta organización, muy querido por los fanáticos. Nosotros desde las oficinas le agradecemos todo lo que ha hecho por Tiburones de La Guaira, como pelotero y como manager", añadió Fernando Veracierto.