LVBP: Tiburones de La Guaira comienza su pretemporada con la presencia de este pelotero

La organización de los Tiburones de la Guaira comenzó su pretemporada este lunes 15 de septiembre en el Estadio Universitario de Caracas en su búsqueda de preparar todos los detalles para lo que será una nueva temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

La franquicia que será dirigida por el criollo, Gregorio Petit, inicia sus primeros pasos en su famoso “minicamp” con la presencia de varios lanzadores y jugadores de posición, que esperan ganarse un puesto en el roster activo para el inicio de la campaña.

Uno de los nombres que más ha generado la atención en este arranque de pretemporada es la invitación que realizó el equipo al jardinero Carlos Tocci, según el periodista del Emergente, Ignacio Serrano. El venezolano, con experiencia en las Grandes Ligas, intentará abrirse un espacio y ser más que importante en la planificación del cuerpo técnico, luego de quedar en libertad por los Leones del Caracas.

Tiburones de La Guaira – Carlos Tocci

El pelotero de 30 años tiene ocho temporadas de experiencia en la pelota criolla, en las que ha podido vestir el uniforme de los Tigres de Aragua y los mencionados Leones del Caracas. Sus mayores fortalezas se encuentran en el lado defensivo, ya que destaca por su amplio alcance en los jardines y, al mismo tiempo, por su bateo oportuno.

La pasada campaña 2024/2025 terminó con 47 juegos disputados, 115 turnos al bate, 11 carreras anotadas, 24 imparables, nueve dobles, ocho remolcadas, 7 bases por bolas, 14 ponches y promedio ofensivo de 2.09.

Finalmente, Carlos Tocci puede ser una pieza que marque la diferencia dentro de la organización de los Tiburones de La Guaira y aún más cuando se habla del primer mes de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.