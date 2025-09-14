LVBP: Tiburones de La Guaira contará con este grandeliga desde el primer día

Suscríbete a nuestros canales

Tiburones de La Guaira quiere olvidar lo sucedido en la temporada 2024-25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cuando no logró defender el título de campeón y ni siquiera clasificó al Round Robin.

Unos resultados que obligaron a cambiar la estructura dentro de la organización, incluido el manager Oswaldo Guillén, quien fue sustituido por Gregorio Petit. Pero, además otra de las cosas que quiere la franquicia escuala es contar con sus mejores exponentes desde el inicio.

Tiburones de La Guaira quiere ser protagonista en la 2025-26

Debido a esto, es una buena noticia la publicacicón hecha este 13 de septiembre por la propia institución, que hizo ofiial el arribo de varios de sus peloteros desdel primer día.

¡Desde el vamos! Aaron Bracho, Sebastián Rivero y Pedro García estarán desde el inicio con nuestro Tiburones de La Guaira en la zafra 2025-26 de la LVBP. Cada uno de ellos, en sus respectivos roles, colaborarán con su talento y esfuerzo día a día", dice el post hecho por los campeones de la Serie del Caribe 2024.

Experiencia de MLB para la LVBP

Respecto a Rivero, este 2025 significó su retorno a Grandes Ligas con Angelinos de Los Angeles, después de varios años en los que estuvo desempeñándose en Ligas Menores, por lo cual será de mucha importancia esa experiencia MLB en el roster.

Sin duda una declaración de intenciones por parte de Tiburones de La Guaira, que quiere reclamar el trono que perdió, de manera abrupta, en la pasada campaña de la LVBP, cuando finalizó con récord de 26-31, tan solo meses luego de acabar con una sequía de casi cuatro décadas sin alzar el trofeo de campeón.