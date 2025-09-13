LVBP: ¡Movida de mata! Navegantes del Magallanes prescindió de varios peloteros

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes contó con una temporada 2024-25 aceptable, en la que volvió a ser protagonista durante la ronda regular, metiéndose además en el Round Robin, donde sí no les alcanzó para meterse en la Gran Final.

Un equipo de tanta tradición y títulos como lo es la "Nave Turca" siempre aspira a coronarse cuando finalice la campaña y para esta edición de la LVBP 2025-26 no serála excepción.

La "Nave Turca" quiere ser protagonista en la LVBP 2024-25

Los navales ya empiezan a tomar decisiones de cara a la confección de su plantilla y también para lo que será el inicio de los entrenamientos, que están pronto a comenzar.

A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, los Navegantes del Magallanes oficializaron la lista de peloteros que no tienen prioridad de contratación para la campaña.

Navegantes del Magallanes prescindió de 10 lanzadores

En total son 22 exponentes los que no seguirán siendo para del cuadro que hace vida en Valencia. 10 de ellos son lanzadores, con los nombres de Yoelvis Burguillos, Danys García, José Antonio González, Moisés Lira, Jhondre Liscano, José Martínez, Albert Morales, Bryant Núñez, Deiver Oliveros y Lenerd Ramos.

También destaca Ramón Cabrera entre los receptores, acompañado de Mario Fernández, Franklin López, José Medina, Iván Murzi, Anger Romero y Brayan Sánchez.

Entre los infielders están Manuel Boscán, José Escorche y Arquímedes Gamboa, completándose el listado con los jardineros Diego González y Miguel Vargas.