LVBP: Henry Blanco y sus Bravos de Margarita acechan un increíble récord

Son muchas las características positivas que han mostrado los Bravos de Margarita para mantener el primer lugar de la tabla de posiciones en este momento. A falta de siete juegos para culminar la ronda regular, los dirigidos por Henry Blanco ostentan foja de 28 triunfos y 21 derrotas, lo que les da ventaja de dos juegos y medio con respecto al segundo lugar.

Bravos ha demostrado ser una divisa sumamente equilibrada, que ha sabido responder en todas las facetas del juego. Sin embargo, hay una característica ofensiva en la que han sabido responder especialmente bien: los cuadrangulares.

En 49 compromisos disputados, los margariteños han conectado nada más y nada menos que 51 batazos de vuelta completa. Esta cifra representa la segunda mayor en una temporada en toda la historia de la franquicia, y están a tres de igualar el récord. Meridiano pudo conversar con Henry Blanco, manager de los insulares, quien habló sobre el trabajo que ha realizado el equipo para esta explosión de poder que han mostrado.

Bravos de Margarita con más poder que nunca

En sus 19 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Bravos de Margarita tiene tan solo dos campañas en las que ha alcanzado al menos los 50 cuadrangulares, y han sido justamente la 2024/25, y la actual 2025/26. Esto no es producto de la casualidad, sino que viene de la mano de un trabajo importante, como bien explica Henry Blanco.

"Son ajustes que los muchachos han hecho. Nadie se prepara para dar un jonrón, los jonrones salen solos, pero sí puedo decir que los ajustes que han hecho los muchachos son una cosa increíble, lo han hecho todo el año", contó Blanco.

Por supuesto, Bravos cuenta con sluggers como Moisés Gómez o Wilson García, presencias que facilitan esta tarea, pero también ha tenido una influencia importante el trabajo de Yunir García, coach de bateo del equipo. "Ha hecho tremendo trabajo. Hacer ajustes durante los juegos no es nada fácil, pero se ve que lo que él le transmite a los muchachos es entendible, y ellos lo ponen en práctica. Ha sido de tremenda ayuda", resaltó Henry Blanco.