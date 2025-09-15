Tiburones de La Guaira inician su minicamp con caras nuevas y ganas de triunfar

Suscríbete a nuestros canales

Inicia la semana y el Estadio Universitario abrió sus puertas para recibir a los Tiburones de La Guaira, quienes desde este lunes comenzarán a calentar motores de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Y es que un total de 25 peloteros dijeron presente en el primer día del minicamp.

La intención de la organización es poder armar un grupo competitivo que sea capaz de conseguir la mayor cantidad de victorias desde el primer día. Recordemos que los escualos tendrán su debut el jueves 16 de octubre, cuando viajen hasta Maracaibo para medirse a las Águilas del Zulia.

Un nuevo ciclo para los Tiburones

Entre las novedades de esta primera jornada para los Tiburones de La Guaira resalta la presencia de Alex Cabrera y Francisco "Kid" Rodríguez, dos íconos de la franquicia. Para esta venidera campaña los dos expeloteros formarán parte del staff técnico del manager Gregorio Petit, ocupando los cargos de coach de bateo y de pitcheo, respectivamente.

"Para nosotros es una bendición contar con dos figuras tan influyentes como Alex Cabrera y Francisco Rodríguez, dos íconos de nuestra organización Tiburones de La Guaira. Es positivo que ellos estén aquí y tengan la oportunidad de comunicarse con cada uno de nosotros en la oficina, dar toda esa experiencia a los muchachos en el terreno, lo que inspiran con el respeto y el amor a la camiseta", declaró el gerente deportivo del equipo, Fernando Veracierto, en nota de prensa.

Parte de la rutina fueron ejercicios de fundamentos deportivos para los serpentineros, en tanto que los infielders se enfocaron en la cobertura de las almohadillas, mientras que los jardineros practicaron posicionamiento. Vale mencionar que previo a todo eso, el staff médico realizó valoraciones físicas a cada uno de los jugadores.

Por su parte, Fernando Veracierto fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida al grupo, acompañado de Cabrera, Rodríguez, Enrique "Fresita" González (coach de bullpen) y Rainer Olmedo (coach de primera base). Asimismo, Roberto Mirabal, presidente ejecutivo de la organización, también estuvo presente en el recinto deportivo y observó de cerca la práctica.