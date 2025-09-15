¡Van con todo! Cardenales de Lara contará con estos grandeligas desde el primer día (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara apuntan al bicampeonato en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y para eso quieren conformar el mejor roster posible. El equipo crepuscular contará con piezas de experiencia en Grandes Ligas para el venidero curso, que arranca el próximo mes de octubre.

El gerente general de la novena larense, Carlos Miguel Oropeza, anunció que varios peloteros que están jugando en MLB este 2025 y otros que ya cuentan con experiencia al máximo nivel, se uniformarán desde el inicio con los "Pájaros Rojos", buscando blindar el roster del mánager César Izturis desde el primer día de campaña.

Grandeligas dirán presente con Lara desde el Día Inaugural

Según un reporte del porta LVBP En La Jugada, Oropeza anunció que jugadores como Everson Pereira, Juan Yépez, Rafael "Balita" Ortega y Samuel Zavala estarán con Cardenales de Lara desde el arranque de la venidera temporada 2025-2026 de la LVBP.

Además, existe la posibilidad también de que Luisangel Acuña, grandeliga de los Mets de Nueva York, reaparezca con la franquicia que hace vida en el Estado Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Sobre Everson Pereira

"Este año todo indica que Everson Pereira va a ser su ansiado debut en la LVBP. Y además esperamos que lo pueda hacer desde bastante temprano en la temporada. Al ser grandeliga hay que esperar que termine por completo el año, pero eso de momento son los planes", aseguró el directivo larense.

Caballos blindarán el roster desde el inicio

"Juan Yepez, 'Balita' Ortega y Samuel Zavala están todos confirmados para jugar con el equipo desde el primer día de temporada. Con todos hemos conversado y han manifestado su entusiasmo de jugar", anunció

Acuña de regreso a Barquisimeto

"Hay conversaciones avanzadas por su permiso. Hay que esperar a ver donde llegan los Mets este año, pero hacia el mes de noviembre hay una alta posibilidad de que Luisangel (Acuña) pueda uniformarse con Cardenales nuevamente", señaló Carlos Miguel Oropeza.

Los Cardenales de Lara se consagraron campeones en la última campaña del beisbol venezolano y sin duda, el objetivo para esta venidera zafra volver a llevarle una alegría a todo el pueblo larense, que sabe ya lo que es celebrar un bicampeonato en el circuito rentado.