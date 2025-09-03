¡Buenas noticias! Cardenales podría contar con este grandeliga desde temprano (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A medida que pasan los días se siguen dando a conocer nuevas noticias referentes al venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en esta ocasión, el equipo que acaba de enterarse de una buena nueva, es el de Cardenales de Lara.

Esto motivado a que hay una gran posibilidad de que el grandeliga Everson Pereira debuté en la campaña 2025-2026 con los "Crepusculares", actuales campeones de la pelota criolla.

Everson Pereira quiere estar desde el "vamos" con Cardenales:

Ya el hecho de contar con un pelotero con gran proyección y que pasó por las filas de los Yankees de Nueva York, es algo para resaltar. No obstante, lo mejor del caso es que el deseo de Pereira es estar desde el comienzo de la zafra.

"Este año, apenas Dios me de la dicha de irme a Venezuela, voy a estar. Sí puedo llegar a los entrenamientos, voy a estar desde el primer día", destacó Everson mediante una entrevista con el medio El Extrabase.

Everson Pereira y el comienzo de su camino en la gran carpa:

El oriundo de Cabudare (Lara), debutó en Las Mayores en la zafra 2023 vistiendo el uniforme de los "Mulos del Bronx" y luego de mantenerse subiendo y bajando, fue cambiado a los Rays de Tampa Bay el pasado 31 de julio en la sucursal Triple A.

Sin embargo, fue subido a la MLB 11 días después y aunque aún todavía le queda trabajo, para obtener más tiempo de juego en las Grandes Ligas, es un pelotero que en Venezuela puede rendir y bastante.

Números vitalicios de Everson Pereira en la MLB: