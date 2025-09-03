WBSC: Este será el rival de Venezuela en la final del Panamericano U15

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela está a un paso de hacer historia en el Panamericano U15. Este certamen que se está celebrando en Barquisimeto será testigo de un enfrentamiento de titanes este jueves 4 de septiembre, que será transmitido por Meridiano TV a partir de las 2:00 PM. Los criollos estarán enfrentando a la selección colombiana, en la que ambos darán el todo por el todo para quedarse con la gloria.

Los visitantes ganaron en la jornada de este miércoles 3 de septiembre, luego de concretar un imponente triunfo 17-1 sobre Perú en apenas cinco entradas, resultado decretado por nocaut. Siendo una nueva muestra de su poderío ofensivo dentro del terreno de juego. La figura del encuentro fue Gabriel Díaz, quien conectó jonrón como emergente, cerrando de 1-1 con anotada y tres impulsadas.

Venezuela ya tiene rival en la final del Panamericano U15

Por su parte, los criollos siguen demostrando que son unos de los grupos más fuertes de enfrentar y ratificaron su condición de favoritos al imponerse 18-6 sobre Ecuador, también en cinco entradas por la vía del nocaut.

La selección de Venezuela mostró poder y contundencia, con Aaron García de 3-2, tres anotadas y tres remolcadas. Gracias a todo esto, se mantienen invictos y con la gran responsabilidad de ganar un nuevo duelo, pero en esta oportunidad ante sus rivales colombianos.

Finalmente, este campeonato Panamericano U15 no solo define al campeón continental, sino que también sirve como clasificatorio al próximo Mundial, lo que aumenta la tensión y el atractivo de cada compromiso por parte de los protagonistas.