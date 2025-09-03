Venezuela jugará la final de beisbol del Panamericano U15. Día, horario y dónde verlo

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Venezuela U15 enfrentará a su similar de Colombia en la final del torneo Panamericano U15 de beisbol. El choque será este jueves 4 de septiembre a las 2:00p.m. por la señal abierta y exclusiva de Meridiano Televisión. También se transmitirá vía streaming en la web meridiano.net/meridianotv

Colombia vs Velezuela: En vivo. Antesala 1:45p.m. Playball 2:00p.m.

¡Invictos! Venezuela llega a la gran final del panamericano U15

La selección de Venezuela clasificó a la gran final tras conquistar cuatro victorias consecutivas en la Ronda de Apertura.

Frente a Perú, la Vinotinto destacó con un marcador contundente de 16-4.

Luego, contra Colombia, dominaron 11-1.

, dominaron 11-1. Ante Ecuador, desplegaron su poder ofensivo con 18 arepas frente a 6 del contrincante.

Y finalmente, sellaron el pasaporte derrotando a Brasil con un sólido 10-5.

Mañana jueves 4 de septiembre los venezolanos buscarán la gloria en la gran final desde el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Y tú podrás verlo, vivirlo y festejarlo en exclusiva a través de Meridiano Televisión en señal abierta. También en HD por Simpleplus, InterGo y Netuno Go.

Y porque queremos que lo veas dondequiera que estés, tendremos disponible el streaming a través de meridiano.net/meridianotv.

El torneo otorga un boleto al Campeonato Mundial de Beisbol U15 que se jugará el próximo año. Sintoniza Meridiano Televisión y descubre si Venezuela será quien levante el trofeo.