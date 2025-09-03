Campeón venezolano de Serie Mundial anunció su retiro del béisbol

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de MLB disputada en 2012 es muy recordada para el público venezolano, ya que hubo mucha representación nacional en ambos equipos, siendo uno de ellos el receptor Héctor Sánchez, quien fue parte de aquel plantel de Gigantes de San Francisco que derrotó a Tigres de Detroit.

Ahora, 13 años después de aquella consagración, la cual consiguió apenas en su segunda temporada como jugador de Grandes Ligas, el catcher ha colgado los spikes.

Héctor Sánchez valoró su carrera en MLB

Lo hizo a través de un extenso comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram.

"Hoy, después de 20 años increíbles de carrera, es hora de cerrar un ciclo. Una carrera que quizás para algunos no fue impresionante, Pero para mí fue un proceso increíble y especial, donde pude alcanzar mis sueños de llegar a MLB, ser campeón mundial y tener infinidad de amigos", escribió el pelotero de 36 años de edad.

""Hoy agradezco primero a Dios, a mis familiares, esposa e hijos, que fueron fundamentales para mí, en mi carrera. Sin ustedes y su apoyo incondicional no habría logrado nada. Gracias a los San Francisco Giants, que fueron los que me dieron la oportunidad de comenzar mi camino y gracias a ellos llegué al tope de mi carrera, al igual que con los Padres de San Diego ", añadió.

Una trayectoria de varios años

Héctor Sánchez debutó en Grandes Ligas el 15 de julio de 2011, con Gigantes de San Francisco, desempeñándose en dicha franquicia hasta la campaña 2015. Posteriormente pasó a Medias Blancas de Chicago en 2016 y ese mismo año se uniformó con los Padres de San Diego.

El venezolano en ese periodo bateó para un promedio de .238, con 21 cuadrangulares y 120 carreras empujadas.