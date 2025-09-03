MLB: Gleyber Torres tiene estos preocupantes números ofensivos con Detroit

Suscríbete a nuestros canales

El desempeño de Gleyber Torres en las últimas semanas ha encendido las alarmas dentro de los Tigres de Detroit. El segunda base venezolano, considerado una de las piezas claves del éxito actual de la organización, no ha logrado mantener la consistencia ofensiva que lo ha caracterizado en meses anteriores de este 2025.

Sus números más recientes dejan en evidencia un período difícil, marcado por poca producción y una racha que preocupa tanto al cuerpo técnico como a los aficionados, tomando en consideración que están en la recta final y se acerca la postemporada.

En sus últimos 30 juegos, Torres acumula 116 turnos al bate con apenas 25 imparables, lo que se traduce en un bajo promedio de .216.

Gleyber Torres – Tigres de Detroit

Si bien ha conseguido anotar 17 carreras y conectar 4 cuadrangulares, sus 14 carreras impulsadas no han sido suficientes para compensar el descenso en su rendimiento global. El contraste es mayor al observar los 27 ponches frente a solo 18 boletos recibidos, un balance que confirma la falta de contacto sólido, respectivamente.

Asimismo, el bajo desempeño ofensivo del criollo representa uno de los meses más flojos de esta zafra; por lo tanto, Detroit necesita que Torres recupere rápidamente su nivel para sostenerse y mantenerse entre los favoritos a llegar a la próxima Serie Mundial.

Finalmente, se espera mucho de Gleyber Torres en estas instancias y más todavía sabiendo que es uno de los bateadores más importantes de la alineación de los Tigres de Detroit y, para que logren sus objetivos, necesitan del poder ofensivo del venezolano.