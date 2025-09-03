MLB: Rafael Devers responder con consistencia en su año más turbulento

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Devers está en una de sus temporadas más complicadas en Grandes Ligas. Un comienzo conflictivo con Medias Rojas de Boston y un cambio a Gigantes de San Francisco marcaron su campaña; sin embargo, sus números se han mantenido óptimos en su año más turbulento.

Devers tuvo un comienzo de 2025 difícil, descubrió que perdió la tercera base y que estaba como bateador designado a tiempo completo. Lo que ocasionó muchos roces con la gerencia de Red Sox. Luego tuvo un inicio de temporada marcada por 21 juegos seguidos ponchándose.

Finalmente fue traspasado a San Francisco, donde a pesar de mantener su brillo, el equipo se fue en picada a nivel de rendimiento. A pesar de eso, Rafael registra unas marcas impresionantes en su carrera, donde estaría igualando registros muy poderosos que hablan de lo productivo que fue su 2025.

Rafael Devers y las marcas que espera alcanzar en 2025

Rafael Devers desde su llegada a Gigantes de San Francisco registra: 63 hits, 15 jonrones y 38 impulsadas. No está mal, aunque eso no ayudó a mejorar al equipo, de hecho, lo empeoró, aunque no ha sido su culpa. En esa línea, el dominicano ha mantenido su nivel productivo.

Rafael Devers y sus marcas en 2025

Está 4 hits para los 140, siendo la 6ta vez en su carrera con esa cantidad de hits

Está a 4 boletos para llegar a los 100, siendo la primera vez en su carrera que logra la marca

Tiene 30 HR, siendo la 4ta vez que llega a dicha marca en MLB

Tiene 96 impulsadas, está a 4 de las 100; siendo la 4ta vez en llegar a dicho registro

Tiene 60 extrabases, necesita 10 para llegar a las 70 y alcanzar por 4ta vez en su carrera la marca

Rafael Devers dejó una vacante que Alex Bregman asumió

Rafael Devers no solo dejó Medias Rojas de Boston, también dejó una vacante que era difícil de asumir. El dominicano dejó de ser la cara de la franquicia y la guía del vestuario; pero Alex Bregman asumió esa responsabilidad y el equipo va con un rumbo de campeonato, algo que sin duda alguna, debe doler a Devers.