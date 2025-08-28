Rafael Devers supera a histórico jardinero dominicano tras jornada de dos jonrones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Rafael Devers de a poco encuentra su mejor versión con los Gigantes de San Francisco y en su más reciente juego conectó dos jonrones, para llegar a 27 en la temporada 2025 de Grandes Ligas. El dominicano quiere sumar batazos, para aportar a la causa de su equipo que busca la clasificación a los Playoffs.

"Carita", como es apodado, atraviesa un momento encendido con el uniforme de San Francisco. El primera base y bateador designado el miércoles 27 de agosto firmó su segunda jornada de multijonrones desde que llegó a la franquicia, confirmando el buen momento que vive, ya que batea .304 en los últimos siete juegos.

Lo llamativo es que en toda la temporada con Medias Rojas Boston, Devers solo había conseguido un juego de más de un cuadrangular. Ahora, en menos tiempo, ya duplicó esa marca con los Gigantes, mostrando una versión mucho más peligrosa y consistente en la caja de bateo.

Historia entre peloteros dominicanos

Rafael Devers vivió una noche perfecta con el madero al irse de 4-4, incluyendo dos cuadrangulares y cinco carreras impulsadas en la victoria 12-3 de los Gigantes de San Francisco sobre Cachorros de Chicago. Con esa exhibición ofensiva, el dominicano de 28 años alcanzó los 1.190 imparables en su carrera dentro de las Grandes Ligas.

Esa cifra le permitió superar los 1.189 hits del histórico jardinero Carlos Gómez, escalando así al puesto 55 entre los dominicanos con más imparables en la historia de MLB. Su siguiente meta en la lista es Jesús Alou, quien cerró su trayectoria con 1.216 indiscutibles, un reto que Devers podría alcanzar más pronto que tarde gracias al ritmo ofensivo que está mostrando esta temporada.

Luego de esta jornada, Rafael Devers batea para .258 en la temporada 2025, con 128 hits, entre ellos 29 dobles y 27 jonrones. Además, cuenta con 89 carreras remolcadas y 76 anotadas, todo esto en 134 juegos.