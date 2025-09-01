Devers se acerca a esta cifra de jonrones por cuarta vez en su carrera (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El designado dominicano de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers, despachó este domingo su vigésimo octavo (28) jonrón de la temporada 2025, en el encuentro ante los Orioles de Baltimore. Enfrentamiento que se disputó en el Oracle Park, casa del conjunto de la Bahia, ante 39.220 aficionados.

Este es el tercer jonrón de Rafael Devers en los últimos siete encuentros y décimo tercero desde que llegó a la Bahia. Asimismo, está a siete impulsadas de las 100 por cuarta vez en su carrera. Igualmente, se encuentra a cinco boletos de los 100 por primera vez en su trayectoria.

El batazo de Rafael Devers

Corría la parte baja de la primera entrada y el estelar jugador hizo acto de presencia en el homeplate para consumir su primer turno del compromiso, ante los lanzamientos del derecho japonés Tomoyuki Sugano. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Con un out en la pizarra y en cuenta de dos malas dos buenas, Sugano dejó una recta de unas 94 millas por hora colgada en todo el centro de plato, lanzamiento que Devers no dejaría pasar y haría swing para sacar la bola por todo el jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Rafael Devers tuvo una velocidad de salida de 106.8 millas por hora y recorrió 405 pies de distancia.

Sus números

Rafael Devers se encuentra en su novena temporada en Las Mayores, fue cambiado a los Gigantes de San Francisco el pasado 15 de junio proveniente de los Medias Rojas de Boston. El bateador designado tiene un promedio vitalicio de .277, con 1196 hits, 228 jonrones y 731 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .262/.381/.464 (Avg/Obp/Slg); en 512 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 134 imparables, 28 cuadrangulares, anotado 81 e impulsado 93. Ha recibido 95 boletos y se ha ponchado en 159 ocasiones.