¡Escalofriante! Así fue el aparatoso choque del jardinero Taylor Ward en el Daikin Park (+Video)

Un momento de terror se vivió este domingo en el enfrentamiento entre Astros de Houston y Los Ángeles Angels. Compromiso que se disputó en el Daikin Park, casa del conjunto tejano, ante 36.811 aficionados.

El jardinero de Angelinos, Taylor Ward, fue sacado del campo en camilla del complejo deportivo, luego de que se estrellara contra la pared del jardín izquierdo mientras intentaba atrapar una pelota en la octava entrada.

Lesión de Ward

Taylor Ward corría para intentar atrapar un doble hit de Ramón Urías antes de estrellarse contra la pared y caer al suelo. Se levantó rápidamente, pero inmediatamente pidió ayuda. Alguien salió del bullpen y le entregó una toalla, que se apretó contra la cara. Los entrenadores deportivos de ambos equipos atendieron al jardinero lesionado antes de que abandonara el campo.

Ward fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde el mánager interino Ray Montgomery dijo que recibiría puntos de sutura para cerrar el corte sobre su ojo derecho y sería evaluado más exhaustiva. “Obviamente, se golpeó bastante fuerte contra la pared”, dijo Montgomery. “Tiene un corte encima del ojo”.

El timonel dijo que no sabía si Ward había sido evaluado por una conmoción cerebral.

Christian Moore entró al juego para jugar en la segunda base luego de la salida de Taylor Ward, mientras que Luis Rengifo se movió de la segunda base al jardín izquierdo.