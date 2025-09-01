MLB: José Soriano lanza joya ante Houston y alcanza este hito personal (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano de Los Ángeles Angels, José Soriano, alcanzó este domingo su décima victoria de la campaña 2025, al dominar a la ofensiva de los Astros de Houston. Encuentro que se disputó en el Daikin Park, casa del conjunto tejano, ante 36.811 aficionados.

Esta es la primera vez en su carrera, de tres años en Grandes Ligas, que el serpentinero alcanza dicha cifra de victorias.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete entradas, en los que permitió un imparable, otorgó tres boletos y ponchó a ocho. Durante su actuación, Soriano realizó 93 pitcheos, 54 de ellos en la zona de strike y 39 malos.

José Soriano utilizó su sinker en 42 ocasiones, 32 veces la curva de nudillos, nueve splitter, siete rectas y tres slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 83 y las 99 millas por hora.

Los números de Soriano

En 28 aperturas, José Soriano tiene registro de 10 victorias y nueve derrotas con 3.68 de efectividad, ha permitido 146 hits, 66 carreras limpias, 11 cuadrangulares, otorgado 68 boletos y ponchado a 144 rivales con un whip 1.33. Contrarios batean para .244

Su anterior salida, ante los Rangers de Texas, el serpentinero dominicano trabajó por espacio de 5.2 tercios de entradas, permitió cuatro hits, otorgó un boleto y ponchó a seis; se quedó con la victoria.