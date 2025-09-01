Filis de Filadelfia se hicieron de los servicios de este veterano lanzador (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

A poco menos de 48 horas de ser dejado en libertad por los Medias Rojas de Boston, el lanzador derecho dos veces campeón de Serie Mundial, Walker Buehler, ya tiene una nueva organización.

Este domingo se dio a conocer que el diestro firmó un acuerdo de ligas menores con los Filis de Filadelfia, quien anunciaron que el serpentinero será asignado a la sucursal Triple A Lehigh Valley.

Buehler, es elegible para participar en la postemporada, informa Jeff Passan de ESPN.

Otra oportunidad de Playoffs

Walker Buehler fue liberado el viernes, tras firmar un contrato de un año por $21.05 millones en diciembre. Sin embargo, ha tenido dificultades esta temporada.

El dos veces All-Star dejó registro de siete victorias y siete derrotas con una efectividad de 5.45 en 23 juegos, 22 de los cuales fueron aperturas; además de 6.7 ponches por cada 9 episodios.

“Estamos emocionados de tenerlo porque creemos que nos hace mejores”, dijo el presidente de los Phillies, Dave Dombrowski. “Intentamos hacer todo lo posible para clasificar a la postemporada y, si lo logramos, hacer todo lo posible para ganar”.

El jugador de 31 años aporta profundidad a la rotación abridora de los Filis después de que perdieron al as Zack Wheeler por el resto de la temporada debido al síndrome de salida torácica.

Dombrowski dijo que Walker Buehler abriría para Lehigh Valley el sábado y luego abriría para los Filis en casa el 12 de septiembre contra Kansas City como parte de una rotación abridora de seis hombres.