Juegos para este domingo 19 de octubre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La primera semana de la temporada 2025-2026 en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional concluirá este domingo, 19 de octubre y evidentemente, te mostraremos los encuentros programados de cara a este jornada.

En los choques de hoy volverán a verse las caras los mismos equipos, lo que quiere decir que unos buscarán barrer la mini serie y otros emparejar, para cerrar la semana con el pie derecho. Cabe destacar que la mayoría de las franquicias ya tiene a su lanzador definido.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Tiburones de La Guaira (Ángel Macuare) vs Cardenales de Lara (Robert Colina) 4:00pm

- Caribes de Anzoátegui (por definir) vs Leones del Caracas (Luis Palacios) 5:00pm

- Tigres de Aragua (Jean Pinto) vs Bravos de Margarita (Melvi Acosta) 5:00pm

- Navegantes del Magallanes (Zach Plezac) vs Águilas del Zulia (Patrick Wicklander) 7:00pm.