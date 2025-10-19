Águilas hunde a Magallanes con otra dejada en el terreno

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes continúan sin levantar vuelo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras sufrir una nueva derrota, esta vez frente a las Águilas del Zulia, que se impusieron 7-6 en un emocionante duelo en el estadio Luis Aparicio 'El Grande' de Maracaibo.

El conjunto zuliano comenzó con fuerza en el primer inning gracias a un doble de Yonathan Perlaza y un error defensivo de Tucupita Marcano, que permitió dos carreras adicionales para colocar tempranamente el marcador a favor de los dueños de casa.

Magallanes reaccionó en el cuarto episodio con jonrones consecutivos de Ángel Reyes, ex aguilucho, y Renato Núñez, acercando 'La Nave Turca'. Luego, en el sexto acto, los visitantes tomaron la delantera tras llenar las bases: Luis Sardiñas fue golpeado, Marcano negoció boleto y Edgardo Fermín impulsó la quinta anotación con un roletazo que derivó en doble play.

Sin embargo, las Águilas no se dieron por vencidas. En la baja del noveno, sendos sacrificios de Gabriel Martínez de Jaison Chourio igualaron las acciones y enviaron el juego a extrainnings.

Terreneada a Magallanes

En el décimo, Renato Núñez volvió a ser protagonista al remolcar a Luis Suisbel, pero Zulia respondió de inmediato con un José Pirela que empujó la carrera del empate. Finalmente, en el undécimo capítulo, Chourio conectó un sencillo decisivo que permitió a Eduardo Torrealba anotar la carrera del triunfo.

Con esta derrota, Magallanes suma su tercer revés consecutivo y la segunda vez que es dejado en el terreno, mientras que las Águilas logran su segunda victoria seguida, escalando hasta el tercer puesto, siendo, junto a Leones y Tigres, uno de los únicos tres equipos con récord positivo.