LVBP: Leones vino de atrás para llevarse la victoria en su estreno en casa

Un doble de Aldrem Corredor rompió el empate en la octava entrada

Sabado, 18 de octubre de 2025 a las 08:34 pm
Foto: Cortesía
El conjunto de los Leones del Caracas consiguió su segundo triunfo de la temporada al vencer por la mínima 3-2 a los Caribes de Anzoátegui en su debut en el Estadio Monumental de Caracas en la temporada 2025-2026 de la LVBP.

Luego de que su abridor, José Torres, solo pudiera lanzar tres entradas y permitir dos carreras limpias, el bullpen melenudo sacó la cara al no permitir carreras en seis entradas y apenas dos hits, recetando seis ponches.

La Tribu pegó primero en el marcador en la parte alta del segundo inning, gracias a cuadrangulares solitarios de Balbino Fuenmayor y Romer Cuadrado, pero el pitcheo capitalino pudo contener a la ofensiva oriental por el resto del compromiso.

Leones igualó las acciones en el cierre del cuarto episodio, gracias a un doble de Wilfredo Tovar y un rodado de Brainer Bonaci.

El empate duraría hasta el octavo, hasta que un doble de Aldrem Corredor sirvió para remolcar a Leonel Espinoza quien entró como corredor emergente para anotar la carrera de la victoria

Decisiones

La victoria fue para el relevista Moisés Gómez (1-0) quien lanzó por espacio de una entrada. La derrota la cargó Francis Peguero (0-1) y el salvado fue para Norwith Gudiño (1).

 

