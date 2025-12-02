Caracas lanza jornada especial de crédito para motos ¡Conozca aquí los requisitos clave!

Suscríbete a nuestros canales

Caracas será sede de una jornada especial que permitirá a los ciudadanos adquirir una motocicleta sin pagar el monto total de inmediato, la iniciativa será organizada por Motos Toro La Yaguara, junto a RapiCredit, quienes habilitarán un operativo de financiamiento el sábado 13 de diciembre.

Ante el crecimiento del uso de motocicletas como herramienta de movilidad económica y eficiente, esta jornada surge como una respuesta directa a la demanda actual. Muchos venezolanos requieren vehículos que les permitan trabajar, transportar mercancía o simplemente moverse con mayor rapidez. Por ello, la actividad promete convertirse en una alternativa atractiva para quienes necesitan transporte inmediato sin asumir costos elevados.

Requisitos indispensables para optar al crédito

Los organizadores informaron que quienes deseen participar deberán presentar una serie de documentos tanto en formato original como copia. Entre lo solicitado se encuentran:

RIF actualizado.

Cédula de identidad.

Licencia de conducir de 2.ª categoría.

Constancia de trabajo o certificación de ingresos firmada por un contador y dirigida a RapiCredit.

Certificado médico vigente de 2.ª categoría.

Dos referencias personales con datos completos.

Constancia de residencia o factura reciente de un servicio público.

Durante la jornada habrá personal especializado para orientar a los asistentes y verificar cada documento en el momento. El objetivo es que el trámite se realice de manera fluida, permitiendo revisar solicitudes sin demoras, por ende, los organizadores recomiendan llevar toda la documentación ordenada para acelerar el proceso de evaluación.

Es preciso aclarar que una de las ventajas más llamativas es que, una vez entregados todos los requisitos y cancelado el 30% del valor de la moto, el comprador podrá recibir la unidad el mismo día, este punto marca una diferencia con los financiamientos tradicionales, que suelen requerir evaluaciones prolongadas y tiempos de espera significativos.