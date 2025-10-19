LVBP: Cardenales logra segunda victoria al hilo

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara se recuperaron de dos derrotas abriendo la temporada y lograron nivelar su récord al imponerse 6 a 3 a los Tiburones de La Guaira en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

El abridor larense, Cleiverth Perez tuvo una buena apertura de cinco entradas sin recibir carreras, le conectaron cuatro imparables, regaló un boleto y propinó cuatro ponches en su debut en la LVBP.

Cardenales abrió la pizarra en le propio primer inning gracias a un sencillo de Juan Yepez para traer a Rafael Ortega. Después, en el segundo, “Balita” Ortega haría lo propio con imparable que remolcó a Yonny Hernández para poner el 2-0 en la pizarra.

En el quinto, el ataque crepuscular seguiría con sencillos remolcadores de Juan Yepez y Jermaine Palacios para poner el score 4 a 0 a favor de los locales. La sexta y séptima rayita del Cardenales llegaron gracias a cuadrangulares solitarios de Juan Yepez y Rafael Ortega que le darían una cómoda ventaja al mánager César Izturis.

Tiburones descontó en el octavo inning, con sencillo de Jimmy Kerrigan que trajo dos para el plato y con un incogible de Sebastián Rivero ante el relevista Edgar Navarro para poner las acciones 6 a 3.

Decisiones

La victoria fue para el novaro Cleiverth Perez (1-0), la derrota para Luis Arejula (0-1) y el rescate fue para el importado Hunter McMahon (1).