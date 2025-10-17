Miss Grand International: ¿Dónde ver la gala final en vivo?

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas de conocer a la sucesora de Christine Juliane Opiaza, muchos se preguntan: ¿Dónde ver el Miss Grand Internacional 2025?, que se celebra desde Bangkok, Tailandia.

Este certamen de belleza ganó relevancia con los años y se ha posicionado como uno de los más importantes del mundo, cargando cada año la atención de cientos de miles de fanáticos en cada edición, que para esta edición no es la excepción.

Las candidatas ya han pasado por distintos filtros como la entrevista con el jurado, la competencia de traje típico, y por supuesto, la gala preliminar para elegir al top que avanzará en la noche final.

Aquí puedes ver el Miss Grand International en vivo

Tailandia se viste de gala para celebrar el Miss Grand International este sábado 18 de octubre, que será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube Grand TV, donde también pueden encontrar las competencias anteriores.

Horarios en Latinoamérica:

Venezuela: 8:00 AM

Chile: 9:00 AM

México: 6:00 AM

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 7:00 AM

Las favoritas del Miss Grand International

Sin duda este año el Miss Grand International 2025 promete un espectáculo de lujo con una gran producción de la cual los fans están acostumbrados a ver. Diferentes páginas han emitido su hot pick, pero esto no asegura nada para las aspirantes a la corona.

Las destacadas de los missólogos son: