El homenaje a las reinas venezolanas en el Miss Grand International 2025

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Grand Venezuela 2025, Nariman Battikha, cautivó al público y al jurado durante la esperada competencia de Traje Típico del Miss Grand International, que se celebra en Bangkok, Tailandia. Con una creación denominada "Homenaje a las Reinas Venezolanas".

Esta pieza fue diseñada para celebrar la esencia y el legado de la mujer venezolana en el universo de la belleza. De igual manera, trasciende la moda para convertirse en un poderoso tributo a la identidad cultural de Venezuela, reconocido mundialmente como la cuna de las mujeres hermosas y las reinas de belleza.

"En mi país existe una frase que ha pasado de generación en generación: 'Si es niña, será reina de belleza'. Ser reina no es solo un título: es un orgullo cultural que trasciende generaciones. Este traje celebra a las innumerables reinas que ha dado nuestra nación y honra a todas las mujeres valientes que, con determinación, elegancia y fuerza, inspiran al mundo”, dijo Nariman Battikha sobre el significado del traje.

Un significado poderoso para las reinas venezolanas

El diseño, una obra de arte y simbolismo, captura la grandeza del espíritu venezolano a través de sus componentes:

El escudo: representa el coraje indomable y la resiliencia de la mujer venezolana.

El cetro y los colores patrios: simbolizan la majestuosidad y la grandeza de una nación que se atreve a soñar en voz alta.

La corona: Ubicada en lo más alto, se eleva como un emblema de triunfo, recordando al mundo que cada reina lleva consigo la voz, los sueños y el orgullo de toda Venezuela.

La participación de Nariman Battikha, economista de profesión y modelo con una sólida trayectoria es seguida con gran expectativa por el público venezolano. Su preparación, elegancia y, en particular, el mensaje de orgullo y fuerza nacional que proyecta, la posicionan como una fuerte contendiente.

La criolla continúa en Tailandia, esforzándose por llevar a casa la segunda corona de Miss Grand International para Venezuela.