Nariman Batthika se luce en la preliminar del Miss Grand Internacional 2025

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 15 de octubre se llevó a cabo en Tailandia la preliminar del Miss Grand Internacional 2025. Una competencia en la que la belleza de la mujer venezolana brilló con la delegada Nariman Batthika Yanyi, que busca la segunda corona dorada.

De mañana en Venezuela y noche en Tailandia, comenzó la preliminar con la presentación en traje de baño, la criolla salió arrolladora con un maquillaje suave, ondas y giros que la hicieron destacar.

Se hizo sentir Venezuela

El gran momento de Nary fue en el desfile de traje de gala, en el que el color verde fue el gran protagonista de un impresionante traje ceñido al cuerpo y largo polizón.

un traje firmado por el diseñador filipino Leo Almodal, quien visitó hace semanas el país, vistiendo a las candidatas del Miss Grand Venezuela 2025.

El garbo, clase, elegancia y sofisticación de Nariman llenaron todo el escenario, con un performance sereno, rumbo a la gran final del próximo sábado 18 de noviembre, en vivo y directo desde el MGI de Bangkok.