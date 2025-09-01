Luis Arráez busca rematar en septiembre ¿Cómo le ha ido en ese mes?

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez está lejos de su mejor rendimiento en cuanto a consistencia se refiere. No ha sido en este 2025 el pelotero que es conocido por batear por encima de .300, ya que entrado al último mes de temporada regular, el venezolano está con un average de .282.

No obstante, el de San Felipe ha mejorado otros números, pues ha perdido contacto en favor de contundencia, pues aunque batea .32 puntos menos que en 2024, ya superó prácticamente todas sus marcas de ese año.

Ahora, tiene 49 impulsadas, tres más que en la pasada campaña, lo mismo sucede en jonrones, con seis, un par sobre los cuatro de 2024. También pasa lo propio en triples (4 vs 3).

En cuanto a dobles, Luis Arráez solo precisa de tres para emular su marca del anterior curso, mientras que en carreras anotadas sí luce lejos, con 55, en comparación con los 83 de 2024. En tanto, en hits suma 150, faltándole 50 para llegar a los 200 que registró.

"La Regadera" busca rematar el 2025

Pero, todavía queda un mes, por lo que el infielder puede seguir sumando para establecer topes personales y ponerse sobre los .300, lo cual le haría ilusionarse con un título de bateo, que sería el cuarto consecutivo.

Septiembre ha sido positivo casi siempre para Luis Arráez. Un ejemplo fue la temporada anterior, cuando dio 32 hits en 93 turnos, lo cual da un average de .340, sindo importante para llevarse el título de bateo de la Liga Nacional.

A su vez, en 2023 fue muy superior, con 28 hits en 73 apariciones al bate, siendo tres dobles y cinco jonrones, para una media ofensiva de .384. Aunque, su mejor registro lo dio en 2020, con un average de .571 en seis juegos.

Números de Luis Arráez en septiembre

2019: .340

2020: .571

2021: .271

2022: .308

2023: .384

2024: .340