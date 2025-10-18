Javier Castellano abre con victoria el Campeonato Fall Starter en Belmont At The Big A

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 18 de octubre, un total de 109 caballos fueron inscritos en las 10 carreras del Campeonato Fall Starter, abiertas a ejemplares que hayan participado con un precio de reclamación preestablecido desde el 1 de julio de 2024.

Cada carrera de la serie lleva el nombre de algunos de los caballos de reclamación más populares del circuito NYRA. La cartelera de 11 carreras, que comenzó a las 12:10 p.m., cuenta con la inscripción del Sands Point (G2) y bolsa de $200,000.

Javier Castellano: Victoria Grammy Girl Campeonato Fall Starter Belmont At Tje Big A

La primera carrera del presente campeonato se disputó el Glass Ceiling Starter de 90 mil dólares para yeguas de tres y más años, en distancia de 6 1/2 furlones (1.300 metros) en pista arena del circuito de Aqueduct con motivo del Belmont At The Big A.

En principio la nómina estuvo conformada por seis participantes, pero dos yeguas fueron retiradas: Despo’s Dream (npumero 1) y Problemática (número 4), pues el listado ahora quedó en cuatro competidoras.

La ganadora de la prueba fue para la cuatroañera Grammy Girl (número 2), conducida por el astro Javier Castellano y entrenada por Saffie Joseph Jr., que desde el momento de la partida estuvo cerca de las punteras Brzina (número 3) y The Big Calhouna (número 6).

Al giro de la última curva, la pupila de Joseph Jr., buscó pase por líneas internas para alcanzar y pasar a Brzina y lideró la carrera en los metros finales para luego cruzar el espejo en franca ganancia.

El tiempo completo de la prueba fue de 1.15’’56 para el recorrido de los 1.300 metros.

Con esta victoria, la hija de Mastery en Song Girl por Songandaprayer logró su cuarta triunfo en 16 presentaciones y arrojó un dividendo $5,68 a ganador y $3,66 el place.