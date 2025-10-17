Debut ganador en EE. UU. para el medio hermano de un gigante financiero del turf mundial

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras del óvalo de Remington Park, en Oklahoma, Estados Unidos, presentó ayer una programación de nueve competencias. El hipódromo fue escenario de un debut que atrajo de inmediato la atención del ámbito hípico internacional, un hecho generado por el notable linaje de su protagonista.

En el desarrollo de la octava carrera, se disputó un Maiden Special Weight para ejemplares de dos años sobre un recorrido de 1.200 metros. El potro castaño The Hell We Did se llevó la victoria. El ejemplar, dirigido por el jinete David Cabrera y presentado por el entrenador Todd W. Fincher, detuvo el reloj en 1:11.41.

Los dividendos en taquilla reflejaron la expectativa: $6.40 a ganador, $4.20 el place y $3.40 show. Este triunfo inicial marca un comienzo muy positivo en la campaña pistera del potro, un hijo de Authentic en Rose’s Desert por Desert God, pero el dato de mayor relevancia para la afición reside en su árbol genealógico.

El estreno de un Linaje Millonario: Estados Unidos Potro

The Hell We Did es medio hermano materno de Señor Buscador, el ejemplar que se consagró ganador de la Saudi Cup (Grado 1) el pasado 24 de febrero de 2024, en el King Abdulaziz Race Course con la monta del jinete venezolano Junior Alvarado.

Señor Buscador, que actualmente desarrolla su carrera en la cría, ostenta un récord envidiable de siete triunfos en 23 actuaciones. El caballo es el duodécimo mayor productor de dinero en la historia del turf, pues generó la impresionante suma de $12.944.427 para sus allegados a lo largo de su trayectoria.

Este éxito de familia se explica en gran parte por la yegua madre, Rose’s Desert. La madre tiene un logro sumamente significativo: de sus siete hijos, todos han resultado ganadores.

Futuro: Hipódromo Remington Park Potro

Aun cuando resulta prematuro sacar conclusiones, y a sabiendas de lo alcanzado por Señor Buscador, la afición hípica se pregunta si presencia el nacimiento de un nuevo gran corredor. El debut de The Hell We Did en Remington Park otorga la primera pista.