MLB: Alejandro Kirk no para de hacer historia para México en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Kirk logró lo impensado con Azulejos de Toronto en Grandes Ligas. Primero logró la titularidad gracias a su gran desempeño defensivo; segundo clasificó con su equipo a postemporada; ahora con marca incluida para los mexicanos jugará la Serie Mundial 2025.

Kirk es de los peloteros más importantes de la temporada para Azulejos gracias a una defensa sólida; pero también a un ataque que poco a poco fue convirtiéndose en el 'factor x' del equipo. En ese contexto, Alejandro fue determinante para que Toronto avanzará a la Serie Mundial.

En ese contexto, Kirk se convirtió en el primer catcher nacido en México en jugar una Serie Mundial. Una barrera más que se rompe en 2025 para los mexicanos y una marca importante para Alejandro que ha sido claro para volver a disputar la Serie Mundial desde 1993.

Palabras de Alejandro Kirk tras avanzar a la Serie Mundial 2025

Alejandro Kirk tuvo una postemporada 2025 bastante floja, en comparación con su desempeño en temporada regular. Sin embargo, tuvo turnos importantes y determinantes en las series que disputó. Eso sí, a nivel defensivo se mostró sólido y determinante para clasificar.

¿Qué siente Kirk luego de clasificar? "Muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Vamos por ese anillo. Vamos a jugar juego tras juego y poder traer el campeonato de nuevo". A los fanáticos: "Muchas Gracias por el apoyo y que continúen apoyándonos en la Serie Mundial".

Alejandro Kirk se une a estos mexicanos que disputaron la Serie Mundial