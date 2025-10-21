MLB: Alejandro Kirk no para de hacer historia para México en Grandes Ligas

Alejandro Kirk logró lo impensado con Azulejos de Toronto en Grandes Ligas. Primero logró la titularidad gracias a su gran desempeño defensivo; segundo clasificó con su equipo a postemporada; ahora con marca incluida para los mexicanos jugará la Serie Mundial 2025.
NOTAS RELACIONADAS
Kirk es de los peloteros más importantes de la temporada para Azulejos gracias a una defensa sólida; pero también a un ataque que poco a poco fue convirtiéndose en el 'factor x' del equipo. En ese contexto, Alejandro fue determinante para que Toronto avanzará a la Serie Mundial.
En ese contexto, Kirk se convirtió en el primer catcher nacido en México en jugar una Serie Mundial. Una barrera más que se rompe en 2025 para los mexicanos y una marca importante para Alejandro que ha sido claro para volver a disputar la Serie Mundial desde 1993.
Palabras de Alejandro Kirk tras avanzar a la Serie Mundial 2025
Alejandro Kirk tuvo una postemporada 2025 bastante floja, en comparación con su desempeño en temporada regular. Sin embargo, tuvo turnos importantes y determinantes en las series que disputó. Eso sí, a nivel defensivo se mostró sólido y determinante para clasificar.
¿Qué siente Kirk luego de clasificar? "Muy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Vamos por ese anillo. Vamos a jugar juego tras juego y poder traer el campeonato de nuevo". A los fanáticos: "Muchas Gracias por el apoyo y que continúen apoyándonos en la Serie Mundial".
Alejandro Kirk se une a estos mexicanos que disputaron la Serie Mundial
- Beto Ávila - Guardianes de Cleveland: subcampeón en 1954
- Horacio Piña - Atléticos de Oakland: campeón en 1973
- Enrique Romo - Piratas de Pittsburgh: campeón en 1979
- Fernando Valenzuela - Dodgers de Los Ángeles: campeón en 1981
- Aurelio Rodríguez - Yankees de Nueva York: subcampeón en 1981
- Aurelio López - Tigres de Detroit: campeón en 1984
- Jorge Orta - Reales de Kansas City: campeón en 1985
- Erubiel Durazo - Diamondbacks de Arizona: campeón en 2001
- Benjamín Gil - Angels de Los Ángeles: campeón 2002
- Karim García - Yankees de Nueva York: subcampeón en 2003
- Joel Zumaya - Tigres de Detroit: subcampeón en 2006
- Alfredo Aceves - Yankees de Nueva York: campeón en 2009
- Sergio Romo - Gigantes de San Francisco: campeón en 2010, 2012 y 2014
- Jorge Cantú - Rangers de Texas: subcampeón en 2010
- Jaime García - Cardenales de San Luis: campeón en 2011
- Fernando Sala - Cardenales de San Luis: campeón en 2011
- Julio Urías - Dodgers de Los Ángeles: subcampeón en 2018, campeón en 2020
- Alejandro Kirk - Azulejos de Toronto: ???