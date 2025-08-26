MLB: Alejandro Kirk, el factor X de Azulejos de Toronto

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Kirk se ha convertido en una fuerza imparable en Azulejos de Toronto en 2025. El mexicano ha transformado su juego hasta convertirse en factor 'X' del equipo. Un pelotero que a élite defensivamente, pero ofensivamente está cumpliendo con creces en Las Mayores.

Kirk a lo largo de los últimos años ha mostrado su faceta defensiva con +14 en bloqueos por encima del promedio; pero además, tiene +12 en carreras de encuadre para receptores. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, ya que ofensivamente está demostrando poder.

Un poder que antes no tenía y es lo que lo convierte en ese factor 'X' que necesita Toronto para alcanzar la postemporada y un poco más. Alejandro llega a su jonrón 11 de la temporada, pero tiene 4 en sus últimos 8 juegos; demostrando que tiene la capacidad para aportar con su bate.

¿Qué opina Azulejos de Toronto de Alejandro Kirk?

La gerencia de Azulejos de Toronto tiene una idea clara de lo que necesita de Alejandro Kirk. Solo le piden una defens élite, pero si aporta ofensiva es un plus que cae bien. de hecho, John Schneider manager del equipo tiene claro el rol que espera del pelotero mexicano en 2025.

Schneider destacó sobre el trabajo del mexicano en 2025: "Nos da otra dimensión en la ofensiva cuando añades su capacidad de sacar la bola del parque. Nos hace un poco más dinámicos, esto es lo que esperamos de él". Una declaración clara del nuevo rol que tiene Alejandro esta temporada.

Por otra parte, defensivamente tiene el respeto y respaldo de sus lanzadores, Max Scherzer lo coloca en un pedestal: "Es una muralla detrás del plato. Y lo que hace con el bate, se presenta y conecta hit tras hit importante para nosotros".

Números de Alejandro Kirk en 2025

Alejandro Kirk es uno de los peloteros más determinantes de Azulejos de Toronto en 2025. Su capacidad para batear está siendo muy importante para lograr victorias contra rivales complicados. En esa línea, sus números son parte fundamental de su camino a postemporada.

Números de Kirk en 2025:

- 105 juegos, 371 turnos, 37 anotadas, 110 hits, 14 dobles, 11 jonrones, 59 impulsadas, 38 boletos, 42 ponches, 1 base robada, .296 promedio, .360 OBP, .423 SLG, .783 OPS