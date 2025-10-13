¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20?

Suscríbete a nuestros canales

Tras una emocionante fase de cuartos de final, el Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 ya conoce a sus cuatro mejores seleccionados: Marruecos, Francia, Colombia y Argentina. Estos equipos se enfrentarán en las semifinales en busca de un lugar en la gran final del certamen juvenil.

La última plaza fue asegurada por Marruecos al dejar en el camino a Estados Unidos, completando así el cuadro de las instancias decisivas.

Programación de las semifinales

Ambos encuentros se disputarán en un solo día, el miércoles 15 de octubre, y tendrán como escenario dos de los principales estadios del país anfitrión:

Partido Fecha Hora (Venezuela) Sede Marruecos vs. Francia Miércoles 15 de octubre 4:00 PM Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso Colombia vs. Argentina Miércoles 15 de octubre 7:00 PM Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

Duelos intensos y finales anticipadas

Marruecos vs. Francia: La primera semifinal promete un duelo de alto voltaje. Marruecos , tras eliminar a Estados Unidos, buscará sorprender a una potencia europea como Francia , que se presenta como una de las candidatas al título.

Colombia vs. Argentina: Un clásico sudamericano con sabor a final adelantada. Colombia y Argentina se medirán en el emblemático Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, en un choque que definirá al primer finalista de la CONMEBOL en el torneo. Ambos equipos han mostrado un gran nivel e intentarán reeditar viejas rivalidades en la categoría juvenil.

Los ganadores de estos encuentros avanzarán a la gran final, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer puesto.