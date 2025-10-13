Estos serán los cruces de las semifinales del Mundial Sub-20

Este fin de semana se disputaron los partidos de los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile, generando distintas sorpresas y momentos que generaron gran emoción entre los fanáticos.
La selección colombiana dio el golpe sobre la mesa al remontar un 2-1 en contra de la selección española, siendo Néiser Villarreal la gran figura, mientras que Argentina no se despeinó y derrotó a un México que propuso más, pero no pudo capitalizar.
Otro batacazo se produjo el domingo con el duelo entre Marruecos y los Estados Unidos, donde los africanos regresan a una semifinal después de 20 años al vencer por 3-1 a los norteamericanos. Finalmente, Francia derrotó a Noruega con doblete de Saïmon Bouabré.
¿Cómo quedan los cruces?
De esta forma, la primera semifinal tendrá como rivales a los combinados nacionales de Marruecos y Francia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mientras que la segunda medirá a Argentina y Colombia por el pase a la final en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.
Cabe destacar que ambos encuentros se llevarán a cabo el miércoles 15 de octubre. Los horarios corresponden al huso oficial de la República Bolivariana de Venezuela (una hora menos que el horario local):
- Francia vs Marruecos - 16:00
- Argentina vs Colombia - 19:00