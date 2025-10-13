Estos serán los cruces de las semifinales del Mundial Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se disputaron los partidos de los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile, generando distintas sorpresas y momentos que generaron gran emoción entre los fanáticos.

La selección colombiana dio el golpe sobre la mesa al remontar un 2-1 en contra de la selección española, siendo Néiser Villarreal la gran figura, mientras que Argentina no se despeinó y derrotó a un México que propuso más, pero no pudo capitalizar.

Otro batacazo se produjo el domingo con el duelo entre Marruecos y los Estados Unidos, donde los africanos regresan a una semifinal después de 20 años al vencer por 3-1 a los norteamericanos. Finalmente, Francia derrotó a Noruega con doblete de Saïmon Bouabré.

¿Cómo quedan los cruces?

De esta forma, la primera semifinal tendrá como rivales a los combinados nacionales de Marruecos y Francia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mientras que la segunda medirá a Argentina y Colombia por el pase a la final en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Cabe destacar que ambos encuentros se llevarán a cabo el miércoles 15 de octubre. Los horarios corresponden al huso oficial de la República Bolivariana de Venezuela (una hora menos que el horario local):