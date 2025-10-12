Argentina llega a semifinales con récord perfecto

Suscríbete a nuestros canales

Con una actuación imponente y con carácter, la selección de Argentina derrotó 2-0 a México y selló su clasificación a semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA con un récord perfecto de cinco triunfos en cinco partidos.

El enfrentamiento, llevado a cabo en el estadio Nacional de Santiago de Chile, fue marcado por la tensión y el roce permanente en la cancha, pero Argentina supo golpear en momentos claves y mantener el control para sostener la ventaja.

El primer gol llegó temprano, apenas a los nueve minutos del primer tiempo: un remate cruzado de Valentino Acuña que el arquero Emmanuel Ochoa no pudo contener dejó el rebote, y Maher Carrizo apareció para empujar el balón al arco. Fue el tercer gol del joven atacante en el torneo, quien además acumula una asistencia.

México, golpeado por la salida por lesión de Alexei Domínguez, intentó reaccionar, pero chocó contra la solidez defensiva argentina y la inspiración de figuras como Gianluca Prestianni, quien fue reemplazo tras la lesión de Álvaro Montoro.

En el complemento, Argentina amplió la ventaja con un contragolpe letal de Mateo Silvetti, quien ingresó desde el banco, rompió por velocidad y recibió un pase de Juan Villalba para definir el 2-0.

Tensión sobre el final

El partido se tornó aún más caliente hacia el final: México sufrió dos expulsiones: Diego Ochoa por doble amarilla y Tahiel Jiménez por un codazo a Tobías Ramírez decretado tras revisión del VAR. Además, hubo empujones entre los cuerpos técnicos y un momento en el que el técnico argentino Diego Placente mandó callar a su par mexicano Eduardo Arce.

Clasificación histórica

Con el boleto asegurado, Argentina se medirá a Colombia este miércoles por las semifinales del certamen, instancia a la que no acudía desde 2007 en Canadá, cuando se hizo con la Copa del Mundo.