España mantiene el invicto en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial

La selección española de fútbol ratificó su buen inicio en las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 al conseguir una sólida victoria de 2-0 sobre Georgia en el compromiso correspondiente a la tercera jornada del Grupo E.

Con goles de Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal, la "Roja" sumó tres puntos fundamentales que la mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.

El encuentro, disputado en el Estadio Manuel Martínez Valero, fue un claro ejemplo de la superioridad que España ha mostrado en este clasificatorio. Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Luis de la Fuente tomó el control total del balón, imponiendo su habitual estilo de juego de posesión y circulación rápida.

Georgia, por su parte, se replegó en su campo, priorizando el orden defensivo y buscando sorprender con alguna transición rápida, muchas veces a través de su estrella Khvicha Kvaratskhelia.

Dominio absoluto de España

El dominio español se tradujo en ocasiones de peligro, si bien el portero georgiano, Giorgi Mamardashvili, se erigió en figura al principio, llegando incluso a atajar un penalti. Sin embargo, la persistencia de la "Roja" tuvo su recompensa antes del descanso con el tanto de Pino.

Ya en la segunda mitad, España mantuvo la misma intensidad, buscando ampliar la ventaja para asegurar el resultado. El segundo y definitivo gol llegó gracias a una genialidad de Mikel Oyarzabal, quien transformó un tiro libre directo con un remate de pierna izquierda que se coló en la escuadra.

Con esta victoria, España alcanza los nueve puntos en el Grupo E y se afianza como líder en solitario del grupo, manteniendo un pleno de tres victorias en tres partidos jugados.

Este arranque perfecto en el clasificatorio mundialista llena de optimismo a la afición española de cara a la recta final de la fase de grupos y confirma a la "Roja" como la máxima favorita para obtener la clasificación directa a la próxima Copa del Mundo.